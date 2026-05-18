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AI時代職場 老的比小的搶手

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
針對企業執行長的最新調查卻顯示，隨著企業導入AI，老闆反而變得更重視資深員工經驗和判斷力。（路透）
針對企業執行長的最新調查卻顯示，隨著企業導入AI，老闆反而變得更重視資深員工經驗和判斷力。（路透）

在過去，年長員工一直都是特別容易遭受裁員衝擊的勞工，但一份針對企業執行長的最新調查卻顯示，隨著企業導入人工智慧（AI），這種情況將不再是必然，老闆反而變得更重視經驗和判斷力。

奧緯諮詢（Oliver Wyman）研究部門奧緯論壇4月發布的「2026年執行長議程」（The CEO Agenda 2026）報告，針對執掌企業總市值占全球10%的415位執行長進行調查，結果發現，43%的受訪執行長計劃未來一、兩年內減少初階職位，並將員工組成調整到中高階職位，遠高於去年。

此外，只有17%的受訪執行長計劃同期增加初階職位比重，遠低於去年的43%。

奧緯論壇執行長羅密歐（John Romeo）表示，「我認為，初階勞工現在肯定會發現更難進入勞動市場」，「執行長們如今為了提高生產力，看重的是中高階勞工」。

箇中原因在於，AI代理已能執行多種類型的工作，涵蓋初階的撰寫程式碼與評估潛在市場。勞動專家表示，在許多領域裡，AI代理所做不到的是，利用來自工作經驗的洞察力進行判斷。

曾撰寫多本有關未來工作書籍的顧問傑蘇薩桑（Ravin Jesuthasan）表示，企業正在說，「我需要一個真正以前做過這項工作的人，因為她的經驗、智慧、批判思考，及曾解決過這些問題的經歷，都提高了她的價值」。

奧緯的調查結果也呼應哈佛大學的一項發現：採用生成式AI的企業已大幅減少初階職位，對高階職位的雇用則大致維持穩定。史丹福大學去年11月的研究也發現，在最廣泛採用AI的領域，年輕員工失業的可能性高出16%。

不過，奧緯全球領導力及變革部門主管黎依斯（Helen Leis）表示，當前為採用AI而放棄年輕人才的做法，也伴隨高顯風險，因為未來有經驗的員工可能會短缺，「若要讓中階人才管理代理（AI）勞動力，企業需讓他們了解公司和這份工作」。

考量到這一點，IBM 2月宣布，計劃今年在美國提高雇用的初階員工人數兩倍，並將重新撰寫符合AI時代的職務說明。

另一方面，即便AI正帶動就業市場優勢轉向資深員工，也不能保證資深員工的飯碗就很安全。新學院（The New School）勞動經濟學家吉拉杜奇（Teresa Ghilarducci）表示，「企業對勞工的承諾正愈來愈弱」。

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