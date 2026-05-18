三星電子勞資再談判 國務總理表態…必要時動用緊急仲裁

南韓三星電子工會預定本周發動的大罷工，進入倒數階段，工會18日將和資方進行新一輪薪資談判，政府也嚴密戒備相關的經濟衝擊，國務總理金民錫17日表示，為降低這場罷工對經濟的衝擊，將評估所有可能的選項，包括緊急仲裁措施。

三星工會在與資方多次談判破局後，逾5萬名會員預定21日起發動為期18天的罷工，一直持續到6月7日。工會表示，18日將再與資方協商，政府調停官員也將與會。

金民錫17日呼籲三星勞資雙方達成協議，表示這次談判將是「最後機會」，政府將積極支持對話「直到最後」，以避免罷工。他推估，若這場罷工登場，三星晶片工廠每停擺一天，就會造成多達1兆韓元（6.68億美元）的經濟損失，整體經濟損失更將上看100兆韓元（669.8億美元）。

他也說，政府將評估所有選項，降低罷工的經濟衝擊，包括緊急仲裁。若政府認定一場紛爭可能傷害經濟或日常生活，能啟動緊急仲裁，屆時罷工必須立即停止、且30天內不得重啟，由國家勞資關係委員會介入調停與仲裁。

三星的主要客戶包括輝達、超微、Google等企業。分析師說，罷工可能衝擊產能，致使三星難以履行對客戶供貨的承諾。三星電子4月底曾說，將盡可能避免生產中斷，即使發生罷工，也將透過專責組織與應對體系防止受到影響。

三星工會已說，將秉持誠意協商以達成協議。三星高層先前也承諾將以開放態度協商，持續努力達成協議。三星電子會長李在鎔16日對這起勞資紛爭首次公開表態，表示因公司內部問題引發的不安與擔憂，向全球顧客和社會大眾致歉。