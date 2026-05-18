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塔塔揪 ASML 印度蓋半導體廠

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

印度塔塔電子（Tata Electronics）和荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）16日簽署協議，將攜手在古吉拉特邦興建印度首座前端製程半導體製造廠，協助印度達成發展國內晶片製造能力的目標。

根據聯合聲明，ASML將以技術支援，支持塔塔電子正投資110億美元、要在古吉拉特邦興建的12吋晶圓廠，生產車用、行動裝置到人工智慧（AI）等應用的晶片。

ASML執行長傅凱（Christophe Fouquet）表示：「印度快速成長的半導體業，代表著許多振奮人心的機會，我們將致力在此地區建立長期夥伴關係。」這項協議也為ASML開拓新市場。

印度總理莫迪正在造訪荷蘭等歐洲國家與阿聯，他和荷蘭總理葉騰見證簽署這項合作備忘錄。這項合作將聚焦於部署ASML全面的先進微影工具與解決方案，並加速培養印度人才與微影設備操作技能，以及強化供應鏈韌性。

為吸引半導體廠和相關製造，印度已承諾補助數十億美元。莫迪也敦促荷蘭企業投資印度的半導體、再生能源、數位科技和醫療保健等領域，他和葉騰也呼籲盡快實施印度與歐盟之間的自由貿易協定。

印度 ASML 莫迪

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