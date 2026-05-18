韓科技大廠平均月薪衝高

最新統計顯示，南韓大型半導體和電子製造業員工的平均月薪，今年有望首度突破1,000萬韓元（6,700美元）整數大關，主要是人工智慧（AI）熱潮帶動企業獲利，進而推高績效獎金。

南韓統計資訊服務（KOSIS）網站17日公布的資料顯示，員工數至少300人的科技電子大廠，正職員工去年平均月薪達942萬韓元，比前年增加13%，增幅遠遠超越大型製造商總體的6.9%，在細項產業類別中僅次於水上運輸業（23%）。

分析師預測，照半導體產業目前處於超級周期來看，如果今年再加薪6.2%，科技電子大廠員工的平均月薪就能突破千萬韓元大關。三星電子工會正醞釀21日發動為期18天的大罷工，向資方提出的一大訴求便是加薪7%。

科技電子業目前薪資水準，在南韓排第五高，落後焦煤與油品製造業（1,088.1萬韓元）、郵政和電信服務業（1,032萬韓元）、金融與保險相關服務業（1,002.7萬韓元）和水上運輸產業（950.4萬韓元）。