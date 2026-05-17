記憶體瘋狂！SanDisk一年漲3600% 分析師竟然說：還不算貴

摘要 一支你一定用過的隨身碟品牌，如今市值突破2千億美元。AI對儲存的需求正在改寫記憶體產業規則，但漲了40倍的股票，究竟是結構性機會還是景氣循環的高點？

（原文刊登於2026/05/11）

你對SanDisk的印象是什麼？多數人想到的是，一支印著品牌字樣的隨身碟。

5月8日，SanDisk股價收在1,562.34美元，過去一年漲幅高達3,685%，市值突破2300億美元，成為另一個隨AI浪潮翻身的故事。

AI為什麼需要大量記憶體

AI的GPU運算需要不斷從儲存設備中讀取大量數據，要依賴龐大的儲存空間。而NAND Flash（NAND快閃記憶體），在存儲、高速讀寫能力和保障系統可靠性這幾方面，在AI系統中都不可或缺

無論是大型法律文件、程式碼庫，還是長上下文推論，背後都仰賴NAND Flash與企業級SSD（固態硬碟）支撐資料存取。

身為全球NAND Flash前五大廠之一的SanDisk，去年2月才自Western Digital分拆上市，隨著AI帶動資料中心需求升溫，企業級SSD業務也快速受惠。

需求有多大？根據麥肯錫預測，全球SSD需求將在2024年至2030年間成長近5倍；AI推論伺服器的儲存需求，則預計從6EB（約相當於60億GB））暴增至447EB，成長超過70倍。

問題是，產能完全跟不上！

記憶體大廠三星預測記憶體供應短缺可能持續到明年；Gartner估計，NAND Flash價格今年可能上漲高達234%。

供需失衡直接反映在財報上。SanDisk最新一季營收59.5億美元，較去年同期成長250%，遠超華爾街預期的47億美元；調整後每股盈餘23.41美元，大幅超越預估的14.50美元。

就在一年前，它還是間正在力求轉盈的公司。

記憶體，還能上車嗎？

財報出爐後，華爾街分析師紛紛上調目標價。Bernstein將目標價從1,250美元調升至1,700美元，將2026財年EPS預估上修至64.73美元，較市場共識高出37%。Mizuho、美銀證券、Jefferies、RBC Capital也相繼上調目標價，多家機構方向一致：這份財報不只是好，而是全面超越預期。

但這不代表沒有風險。記憶體產業向來以景氣循環著稱——需求旺時價格飛漲，供給過剩時價格崩跌。

Motley Fool直接以「Boom or Bubble?」為題發問：SanDisk股價過去一年暴漲逾3,600%，這波漲勢究竟是AI帶動的結構性需求，還是又一次景氣循環的高峰？

SanDisk執行長David Goeckeler自己也坦言，他「理解投資人對長期合約的懷疑」——記憶體業的長期合約並非沒有前例，但過去景氣下行時，客戶重談合約的情況時有所聞。這也是為什麼他這次特別在合約裡加入毀約賠款條款，試圖堵住這個缺口，改變這種「說好不算數」的舊習。

值得注意的是，類似作法正逐漸成為產業的新標準。

三星在近期法說會中指出，記憶體長約正從過去偏向「互信」的供應安排，轉向更具約束力的多年期合約；不過，三星並未逐項揭露條款。相較之下，SanDisk 已在法說會中更明確揭露其新型長約設計，包括最低合約收入、預付款，以及由第三方金融工具支持的金融保證機制。

對許多投資人來說，真正的問題是「已經漲了那麼多，現在還能上車嗎？」Motley Fool的分析師給出了一個角度：估值不見得貴。《霸榮週刊（Barron's）》也指出，SanDisk目前本益比約9.5倍，遠低於費城半導體指數平均的25.9倍——這個數字讓部分投資人認為，即便股價已大幅上漲，現在進場並非高追。

這支抽屜裡的老牌子，已悄悄完成了一次身份轉換。Goeckeler說，他想帶SanDisk走出記憶體業的景氣循環魔咒，要的是「穩定、可預測的獲利結構」。能不能做到？就看這場AI基礎建設狂熱還會多旺了。

資料來源：Barron's、Motley Fool、Investing、Reuters

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文記憶體瘋狂，SanDisk一年漲3,600%！分析師竟然說：還不算貴》