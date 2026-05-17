不再賭川普會慫！華爾街從TACO換到NACHO 投資人該緊張了？

摘要 華爾街現在流行的新縮寫字NACHO，意指「荷莫茲海峽不會重開」，正取代去年風靡的TACO交易。油價破百、殖利率走升、降息希望渺茫，美股卻靠AI題材再創歷史新高。股市與現實的分裂，恐是當下最大風險。

原文內容刊登於2026/05/12

繼「TACO」之後，華爾街又端出一道墨西哥點心「NACHO（編按：塔可與起司玉米片）」。

過去一年，「TACO」交易策略風靡市場，意指「川普每次都會退縮」（Trump Always Chickens Out）。每一次川普出來喊話，又總在最後關頭讓步，投資人便趁機逢低買進、收割反彈。

然而，美伊衝突讓荷莫茲海峽陷入實質封鎖，一個新縮寫正在交易室之間成形：NACHO——Not A Chance Hormuz Opens，即荷莫茲根本不可能重啟。

這不是玩笑，而是一種愈來愈主流的市場押注邏輯。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）也認同：「我從未相信TACO，但NACHO看來是對的——荷莫茲海峽不會重開，除非封閉所造成的經濟損失顯著增加。」

壞消息全到齊，美股為何還在創高？

荷莫茲海峽是全球能源的咽喉要道，全球約五分之一的石油必須途經此處。5月11日，布蘭特原油突破每桶104美元，美國西德州原油亦收在約98美元；美國汽油均價從開戰前的每加侖不到3美元暴漲至4.52美元；十年期美債殖利率升至4.41%，市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期正迅速降溫。

弔詭的是，壞消息不斷，美股卻逆勢再創歷史新高。

標普500指數近日首度收在7,400點之上，距3月30日今年低點已反彈近17%；那斯達克同步創高。AI題材持續點燃市場熱情。第一季財報季即將結束，標普500企業獲利平均超越預估值18.2%，遠高於五年均值的7.3%。

「派對還在繼續，」Dakota Wealth Management資深投資組合經理帕夫里克（Robert Pavlik）說，但他還補了一句：「只是這場派對感覺晚上七點開始，現在快十點半了。」早到的人，已經開始想著什麼時候離開。

帕夫里克的隱憂，在數據中找到了呼應。俗稱華爾街「恐慌指數」的VIX，美國上週一（5月11日）單日跳升6.9%，是今年2月15日以來最大單日漲幅。

股市創高＋恐慌指數同步走升，這種組合歷史上並不罕見，但當VIX單日漲幅超過5%時，標普500成分股在其後一個月的中位數表現為下跌0.8%。

摩根士丹利財富管理全球投資委員會警告：「投資人在錯失恐懼（FOMO）的驅動下將美股推至歷史新高，對通膨與升息的擔憂彷彿已不再重要。我們不認為這種脫節可以長期持續。」

不過，Natixis Investment Managers全球市場策略主管謝圖阿內（Mabrouk Chetouane）的觀點則相對積極。他指出，美國既是全球最大能源出口國，又坐擁主導AI競賽的大型科技公司，使其在這場危機中具有其他市場難以複製的結構性優勢。自3月美伊衝突爆發後，他的團隊反而持續加碼美股。

從TACO到NACHO，華爾街的邏輯悄悄變了，不再賭川普會慫，而是定調他管不動。油市與債市率先接受現實，股市卻仍沉浸在AI的狂歡裡繼續創高。只不過，撐起這波漲勢的僅是少數幾檔強勢股，這種分裂，才是當下最詭異的風景。

資料來源：WSJ、MarketWatch

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