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塔塔電子攜手艾司摩爾 打造印度首座晶圓廠
塔塔電子今天與晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）簽署協議，將在印度古茶拉底邦（Gujarat）打造該國首座前端半導體晶圓製造廠，配合印度積極推動本地晶片產業發展。
路透社報導，雙方發表聯合聲明說，艾司摩爾將以技術支援塔塔電子（Tata Electronics）預計於古茶拉底邦多雷拉（Dholera）興建的300毫米晶圓製造廠。
ASML執行長福克（Christophe Fouquet）表示：「印度半導體產業正迅速擴張，蘊含許多極具吸引力的機會，我們承諾在這個地區建立長期夥伴關係。」
根據聲明，這項合作案的投資總額高達110億美元（約新台幣3473億元），將生產晶片供汽車、行動裝置以及人工智慧（AI）領域使用。
印度外交部表示，這項協議在總理莫迪（NarendraModi）與荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）共同見證下完成簽署，兩國領袖同時會晤荷蘭能源、港口及科技等產業的龍頭企業執行長。
莫迪鼓勵荷蘭企業加碼投資半導體、再生能源、數位科技以及醫療等領域；兩位領袖並呼籲儘早快實印度與歐洲聯盟（EU）今年1月底達成的自由貿易協定（FTA）。
印度承諾投入數十億美元補貼吸引半導體晶圓廠與相關製造業進駐，現正推動8項專案，包括塔塔電子在古茶拉底邦一座投資總額達140億美元的廠房。
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