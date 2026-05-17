快訊

小S追憶大S霸氣租名車幫爺爺圓夢 徐家7口全家福照罕見曝光

中職／聯盟近22年來首次盜本壘成功！味全2：0賞桃猿4連敗

115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中、北一女錄取分數

聽新聞
0:00 / 0:00

Swatch、愛彼聯名錶開賣 歐美多地門市現搶購衝突

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導

瑞士製錶業者Swatch與愛彼錶聯名的Royal Pop系列懷錶今天於巴黎倫敦和紐約等國際大城市開賣，但引發了諸多混亂狀況，法國警方甚至在巴黎附近一間店面用催淚瓦斯維持秩序。

法新社報導，數以百計民眾徹夜排隊，有些人甚至提前好幾天守候，只為搶購Swatch與奢華鐘錶品牌愛彼錶（Audemars Piguet）聯名推出的Royal Pop系列錶。

法國多個城市有數以百計群眾通宵排隊，一位警方消息人士指出，巴黎地區一間Swatch店面外頭聚集約300人，員警為控制場面施放了催淚瓦斯。

義大利米蘭的情況同樣失控，當地媒體播出畫面顯示，一家Swatch門市今天開店時，門口爆發打鬥衝突。

位於美國紐約時報廣場（Times Square）的Swatch門市開店時，現場排隊群眾出現推擠狀況，從13日起就在現場等候的44歲男子麥金塔許（John McIntosh）告訴法新社：「簡直如同演唱會搖滾區一樣。」

跟許多其他民眾一樣，麥金塔許希望能搶到這款色彩鮮艷的懷錶，先以門市售價一隻大約400至420美元（約新台幣1萬2600元至1萬3200元）購得，再立即以高價轉手賣出。

由於各地門市湧現大量人潮，Swatch考量到安全，已被迫關閉倫敦和英國其他6個城市的店面。

倫敦 瑞士 巴黎

延伸閱讀

Swatch x AP聯名表掀暴動式搶購 轉售現賺2568元

英極右遊行對陣挺巴示威 倫敦街頭湧入萬人

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026人氣冠軍易主？連鎖咖啡十大品牌

相關新聞

只排第五...AI熱潮帶動南韓科技大廠平均月薪逼近千萬韓元

最新統計顯示，南韓大型半導體和電子製造業員工的平均月薪，今年有望首度突破1,000萬韓元（6,700美元）整數大關，主要是人工智慧（AI）熱潮帶動企業獲利，進而推高績效獎金。

世界盃買氣不足 二手門票跌價…最低仍要560元

世界盃足球賽開幕進入倒數，先前因票價過高引發全球球迷不滿的情況，5月中旬開始出現變化。票務追蹤網站TicketData.com數據顯示，超過90%的世足賽門票在StubHub、SeatGeek等轉售平台上的價格已開始下滑，但最低的「直接入場」(get-in)門票平均仍要價約560元，這對許多球迷而言依舊是一筆沉重的開銷。

Swatch x AP聯名表掀暴動式搶購 轉售現賺2568元

Swatch與豪表品牌愛彼(Audemars Piguet，AP)最新推出的「Royal Pop」聯名系列，是一款結合了愛彼經典Royal Oak設計及Swatch 1980年代色彩鮮豔POP風格的限量生物陶瓷懷表，開賣前已引起話題，許多粉絲和收藏家徹夜排隊，卻與隊伍中的黃牛爆發衝突，現場混亂情況導致多家門市被迫停止營業。

戰爭風險降溫 歐股獲利復甦、估值便宜 投資機會浮現

隨著美伊停火，市場情緒從擔憂中東戰爭恐引發油價上漲與通貨膨脹導致股價下跌，轉為聚焦企業基本面，全球股市在宣布停火後迎來全面反彈。成熟市場方面，2026年初至美伊戰爭前，MSCI歐洲指數上漲7.34%，總報酬顯著高於MSCI世界指數的4.34%及標普500指數的0.67%；儘管歐股反彈力道相對全球股市與美股落後，年初至今歐股仍上漲4.21%。惟國泰投顧認為兩大因素將持續吸引資金流入歐股，2026年有望延續強勁表現，因為歐股獲利預期持續復甦，且不因美伊戰爭改變其成長趨勢；此外，歐股相對美股估值位於歷史低點。

錯過SanDisk狂飆3000%很懊悔？外媒點名「這家台灣公司」有望複製類似行情

記憶體股過去一年漲勢凌厲，記憶體大廠SanDisk股價狂飆逾3,000%、今年來漲幅接近500%。在投資人尋找下一檔潛力股之際，市值不到100億美元、相對不大有名氣的記憶體控制晶片大廠慧榮科技，有望複製類似SanDisk行情。

美半導體股崩跌…股市從歷史新高回落 本周面臨兩考驗

半導體股崩跌，拖累美國股市15日從歷史新高回落，美國公債殖利率急升、油價再漲，點燃全球通膨疑慮。本周投資人將面臨兩大考驗，一是輝達（NVIDIA）財報將考驗AI熱潮能否延續，二是通膨壓力下消費者的韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。