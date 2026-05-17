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Swatch、愛彼聯名錶開賣 歐美多地門市現搶購衝突
瑞士製錶業者Swatch與愛彼錶聯名的Royal Pop系列懷錶今天於巴黎、倫敦和紐約等國際大城市開賣，但引發了諸多混亂狀況，法國警方甚至在巴黎附近一間店面用催淚瓦斯維持秩序。
法新社報導，數以百計民眾徹夜排隊，有些人甚至提前好幾天守候，只為搶購Swatch與奢華鐘錶品牌愛彼錶（Audemars Piguet）聯名推出的Royal Pop系列錶。
法國多個城市有數以百計群眾通宵排隊，一位警方消息人士指出，巴黎地區一間Swatch店面外頭聚集約300人，員警為控制場面施放了催淚瓦斯。
義大利米蘭的情況同樣失控，當地媒體播出畫面顯示，一家Swatch門市今天開店時，門口爆發打鬥衝突。
位於美國紐約時報廣場（Times Square）的Swatch門市開店時，現場排隊群眾出現推擠狀況，從13日起就在現場等候的44歲男子麥金塔許（John McIntosh）告訴法新社：「簡直如同演唱會搖滾區一樣。」
跟許多其他民眾一樣，麥金塔許希望能搶到這款色彩鮮艷的懷錶，先以門市售價一隻大約400至420美元（約新台幣1萬2600元至1萬3200元）購得，再立即以高價轉手賣出。
由於各地門市湧現大量人潮，Swatch考量到安全，已被迫關閉倫敦和英國其他6個城市的店面。
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