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印度貿易逆差擴大 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

中央社／ 台北17日綜合外電報導

中東戰事打亂貨物運輸、墊高能源成本，使印度4月貿易逆差擴大。油價飆漲影響美國總統川普支持率下滑之際，部分科羅拉多州民仍挺川普，寧願忍受一時高油價，也不要伊朗擁核。

中東戰事影響 印度4月貿易逆差擴大超過預期

印度4月貿易逆差擴大至283.8億美元（約新台幣8961億元），高於經濟學家預估的265億美元。出口雖攀升，進口額也從3月的595.9億美元大幅攀升到4月的719.4億美元，使貿易逆差擴大。

印度是全球第3大石油進口國和消費國，其中有超過80%的原油需求、約60%的液化石油氣（LPG）需求得仰賴海外供應商，且很大一部分供應商來自中東地區。隨著中東衝突延燒，荷莫茲海峽航運持續中斷，全球原油價格自2月來不斷攀升，一度突破每桶120美元，引發印度對通貨膨脹、經濟成長、外部平衡的擔憂。

●油價飆高致川普聲望跌 科州選民仍力挺不要伊朗擁核

在全美國，川普的政治運勢似乎正逐漸下滑。他對伊朗發動戰爭，導致全美油價飆破每加侖4.5美元。根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）上個月的民調，近8成美國人認為總統對油價上漲應負責。

不過，在科羅拉多州東北部農業小鎮威金斯（Wiggins），這個人口僅有1400人的村莊多數居民依舊熱烈支持川普。川普2024年在附近摩根郡（MorganCounty）拿下的選票比對手勝出49個百分點。

科羅拉多州52號公路沿途兩旁大多是穀倉、畜牧場和油井，法新社訪問20多位川普支持者，他們紛紛表示力挺總統，寧願苦於高油價，也不要伊朗擁核。

●美不續延俄油豁免 印度最大買家首當其衝

針對伊朗封鎖荷莫茲海峽引發油價飆漲與供應短缺，美國先前將一項制裁豁免延長1個月，允許印度等國採購俄羅斯海運石油。隨著期限預計在16日屆滿，川普政府任由該制裁豁免失效。

兩位美國民主黨重量級參議員夏亨（JeanneShaheen）與華倫（Elizabeth Warren）敦促川普政府不要延長這項豁免。她們指出，這項政策是在為俄羅斯提供資金以資助其對烏克蘭的戰爭，但沒有證據顯示這能降低美國消費者的燃料成本。

印度是俄羅斯海運原油的最大買家，在先前制裁豁免措施實施後，印度4月與5月的採購量接近歷史高點。

中東 中東戰事 印度

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