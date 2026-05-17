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中東衝突致油價飆升威脅印度經濟 盧比重貶探新低
中東衝突帶動油價飆升，已威脅到印度這個全球成長最快的大型經濟體，自2月爆發危機後，盧比重貶逾5%，不僅延續去年跌勢，也是今年亞洲表現最差的主要貨幣，讓當局急於因應。
法新社報導，本月15日，盧比（rupee）兌美元匯價貶破96盧比，創下紀錄新低，促使印度官員示意，阻止貨幣進一步貶值已成為總體經濟的重要優先目標。
印度中央銀行已挹注數以十億計美元進場穩定匯率、限制投機性交易，並為石油進口業者提供特別信貸額度，以緩解美元需求壓力。
總理莫迪（Narendra Modi）也呼籲自發採取節約措施，克制消耗美元的進口行為，包括一年內減少購買黃金及出國旅遊。
然而，壓力仍未消退。
HDFC證券（HDFC Securities）分析師帕馬（DilipParmar）表示，外資大舉撤出、經濟成長前景轉弱、原油價格居高不下，「整個系統已被擾亂」，但盧比貶值歸根究柢還是供需問題，美元需求比較高。
盧比貶值之際，印度正面臨因高額能源進口導致經常帳赤字不斷擴大。根據美銀證券（Bank of AmericaSecurities）估算，印度本財政年度的經常帳赤字占國內生產毛額（GDP）比率可能超過2%，是去年的兩倍以上。
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