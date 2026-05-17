三星停工一天損失210億 韓國將不擇手段阻罷工

韓國國務總理金民錫今天表示，政府將尋求所有選項，包括緊急仲裁，以避免韓國最大雇主三星電子發生勞工罷工，若罷工仍發生，也將盡力把損害降至最低。

路透社報導，全球最大記憶體晶片製造商三星電子與工會明天將在政府調解人協助下重啟薪資談判，此舉可望緩解外界對於這家科技巨擘可能爆發破壞性罷工的擔憂。三星電子產值占韓國總出口近1/4。

金民錫今天與各部會首長召開緊急會議後表示：「三星電子半導體廠只要停工一天，預計就會帶來高達1兆韓元（約新台幣210億元）的直接損失。」

金民錫還說：「更令人擔憂的是，半導體生產線只要暫時停擺，就會導致數個月無法運作。」他補充說，外界相當擔心，若因罷工導致原料必須報廢，經濟損失恐擴大至高達100兆韓元。

若政府認定勞資爭議可能危害經濟或民生，勞動部長可啟動緊急仲裁令，能立即暫緩罷工30天，讓韓國國家勞資關係委員會得以在此空檔介入調解與仲裁。

這項措施極少動用，若真的實施，將代表這個對工會友善的政府採取非同尋常的強硬手段。

工會表示，將秉持誠意與資方協商，以達成協議。

金民錫表示，三星電子占韓國出口22.8%，並貢獻國內股市市值26%，旗下員工逾12萬人，並與1700家供應商合作。