SpaceX領軍IPO狂潮 科技巨頭估值上看1兆美元

華爾街正摩拳擦掌，準備迎接未來幾個月即將登場的一連串超大型首次公開募股（IPO）。這波前所未有的上市熱潮，預計將由馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX於6月打頭陣。

法新社報導，緊隨太空探索科技公司（SpaceX）之後的，則是人工智慧（AI）領域的兩大競爭對手OpenAI與Anthropic。這3家科技巨頭瞄準的估值都在1兆美元左右，象徵著資本市場正進入一個高風險與高報酬並存的熱潮。

● 規模史無前例 募資總額翻倍

SpaceX計劃透過這次IPO募資800億美元，金額略達2025年IPO募資總額的兩倍。OpenAI和Anthropic則各自瞄準籌資600億美元，這樣的金額同樣遠超過一般規模。

SpaceX、OpenAI和Anthropic準備進軍公開市場之際，中東戰爭帶來的通膨壓力與地緣政治不確定性也同步升溫。

不過，這些不穩定因素預料不會延緩這3大企業IPO的進程。

Blueshirt Group管理合夥人羅伯茲（Mark Roberts）認為，只要定價在合理區間，市場上有充足的資金與熱情投入這3家極具指標性的企業。

隨著IPO在即，次級市場近期交易熱絡，甚至一度將Anthropic的隱含估值推升至1兆美元以上。

不過，OpenAI和Anthropic都發出警告，提醒投資人切勿購買公司未授權的證券。

這波IPO將被視為評估AI產業前景及後續IPO市場熱度的重要風向球。

財務數據研究公司Pitchbook分析師艾蜜莉．鄭（Emily Zheng，音譯）表示：「如果這些公司上市後表現亮眼，尤其是諸如OpenAI、Anthropic等的AI企業，將成為驗證這些龐大私募估值是否合理的關鍵。」

她補充說：「反過來說，若表現不如預期，投資人可能認定這些公司估值過高。」

● 營運面臨市場檢驗 股價恐劇烈震盪

部分參與這3家巨頭私募市場的投資者也將逢高獲利了結，為下一波科技投資儲備基金。

目前私募基金持有超過3萬家公司，正等待適當時機撤出投資，這已造成新創公司募資困難。「華爾街日報」（Wall Street Journal）近期曾報導這一現象，並引述某一企業的說法，稱現階段為「撤資寒冬」。

艾蜜莉．鄭指出，若新一波IPO表現欠佳，將直接衝擊整體私募企業的估值。

隨著上市，相關公司也將面臨投資人更嚴格的檢驗。

羅伯茲說，市場屆時將以「雷射般聚焦」於這些股票的營運表現，「他們的財報絕不能有任何閃失」。

佛羅里達大學（University of Florida）IPO專家瑞特（Jay Ritter）預期，SpaceX、OpenAI和Anthropic都會出現激烈股價波動。

他說，股價「肯定會大漲大跌，沒有人能預料未來。想投資這些股票，心臟得夠大顆」。