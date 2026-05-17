快訊

三和夜市收攤爆衝突！不滿遭責備男持球棒怒砸自家攤位 母心碎告家暴

115會考自然／圖表題幾乎佔一半！若平時沒接觸較吃力 鯉魚捉放法、酸雨入題

買iPhone舊型號怕買到展示機？網傳4招辨真偽 內行揭看「1數據」最準

聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭風險降溫 歐股獲利復甦、估值便宜 投資機會浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要指數走勢。(資料來源：Bloomberg)
主要指數走勢。(資料來源：Bloomberg)

隨著美伊停火，市場情緒從擔憂中東戰爭恐引發油價上漲與通貨膨脹導致股價下跌，轉為聚焦企業基本面，全球股市在宣布停火後迎來全面反彈。成熟市場方面，2026年初至美伊戰爭前，MSCI歐洲指數上漲7.34%，總報酬顯著高於MSCI世界指數的4.34%及標普500指數的0.67%；儘管歐股反彈力道相對全球股市與美股落後，年初至今歐股仍上漲4.21%。惟國泰投顧認為兩大因素將持續吸引資金流入歐股，2026年有望延續強勁表現，因為歐股獲利預期持續復甦，且不因美伊戰爭改變其成長趨勢；此外，歐股相對美股估值位於歷史低點。

3月市場預估MSCI 歐洲指數2026到2028年的每股稅後盈餘（EPS）分別為13.0、14.3以及15.6歐元，表現逐年成長，4月中旬市場預估2026年EPS為13.23歐元，甚至已超越2025年4月解放日以來的水準(12.99歐元) ，顯示歐股獲利預期在戰爭不確定性下仍持續復甦，並已擺脫關稅對歐股獲利預期的威脅。此外，歐洲股市相對全球其他市場而言，獲利來源更為分散，僅約40%來自當地市場3，代表歐洲企業獲利在面對地緣衝突時不易被特定國家(如海灣國家)所影響，相對較具韌性。

2025年下半年到2026年2月開戰前，在全球AI過度投資及相關公司估值過度膨脹的擔憂下，全球投資人開始尋找美股或AI相關科技股以外的選擇，估值便宜的歐洲股市顯得具投資吸引力。以前瞻本益比而言，歐股相對美國估值折價幅度超過30%且低於過去20年來平均值一倍標準差以下，逼近2025年1月創下的歷史低點。

此時，全球投資人由美股與AI相關公司轉往估值便宜的歐股，使歐股相對美股估值快速收斂，然而2026年3月因避險情緒蔓延，導致歐股估值折價再度擴大；隨著市場逐漸淡化戰爭風險，看好歐股相對美股估值的折價幅度，有望進一步收斂至個位數水準5，股價相對美股更具表現空間。

歐股憑藉其獲利預期持續成長，擺脫關稅不確定性加上歷史性偏低估值的吸引力，2025年下半年到美伊戰爭前，全球共同與指數型基金資金快速流入，2026年2月累積三個月資金流入創疫情爆發以來新高。儘管3月投資人普遍減持風險性資產轉往美元，導致資金流出歐股，然國泰投顧認為，進入第2季，市場重新聚焦基本面，歐股持續復甦的企業獲利預期，加上估值偏低且收斂空間大，有望再度吸引資金流入，歐股後市表現可期。

MSCI 美股 油價

延伸閱讀

投顧觀點／富邦陶治瑋 聚焦520題材

美半導體股崩跌…股市從歷史新高回落 本周面臨兩考驗

股票型 ETF 資金追著跑

天時地利人和 新興市場股債匯收益機會

相關新聞

戰爭風險降溫 歐股獲利復甦、估值便宜 投資機會浮現

隨著美伊停火，市場情緒從擔憂中東戰爭恐引發油價上漲與通貨膨脹導致股價下跌，轉為聚焦企業基本面，全球股市在宣布停火後迎來全面反彈。成熟市場方面，2026年初至美伊戰爭前，MSCI歐洲指數上漲7.34%，總報酬顯著高於MSCI世界指數的4.34%及標普500指數的0.67%；儘管歐股反彈力道相對全球股市與美股落後，年初至今歐股仍上漲4.21%。惟國泰投顧認為兩大因素將持續吸引資金流入歐股，2026年有望延續強勁表現，因為歐股獲利預期持續復甦，且不因美伊戰爭改變其成長趨勢；此外，歐股相對美股估值位於歷史低點。

錯過SanDisk狂飆3000%很懊悔？外媒點名「這家台灣公司」有望複製類似行情

記憶體股過去一年漲勢凌厲，記憶體大廠SanDisk股價狂飆逾3,000%、今年來漲幅接近500%。在投資人尋找下一檔潛力股之際，市值不到100億美元、相對不大有名氣的記憶體控制晶片大廠慧榮科技，有望複製類似SanDisk行情。

美半導體股崩跌…股市從歷史新高回落 本周面臨兩考驗

半導體股崩跌，拖累美國股市15日從歷史新高回落，美國公債殖利率急升、油價再漲，點燃全球通膨疑慮。本周投資人將面臨兩大考驗，一是輝達（NVIDIA）財報將考驗AI熱潮能否延續，二是通膨壓力下消費者的韌性。

波克夏回補航空 拋石油股

波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季大舉買進達美航空（Delta Air Lines）股票，象徵在2020年新冠疫情期間全面退出航空業後，重返投資這塊領域，但同時間也大幅減持石油公司雪佛龍，顯示獲利了結。

華許掌Fed進行「體制變革」要點燃三把火

即將成為新任Fed主席的華許，過去被視為「鷹派」代表，但近來似乎轉變立場、迎合要求調降利率的川普，聲稱AI生產力讓降息有理，但他卻又主張縮減Fed資產負債表，並進行體制改革，究竟華許會為Fed帶來何種改變……

Fed新主席華許超有錢 矽谷華爾街人脈廣

早在2018年聯準會（Fed）主席換人時，華許就是熱門人選，結果輸給鮑爾。2026年，華許終於接掌Fed。有別於過往的Fed主席，華許在政商界乃至矽谷都有超強人脈，而且他超級有錢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。