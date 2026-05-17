戰爭風險降溫 歐股獲利復甦、估值便宜 投資機會浮現

隨著美伊停火，市場情緒從擔憂中東戰爭恐引發油價上漲與通貨膨脹導致股價下跌，轉為聚焦企業基本面，全球股市在宣布停火後迎來全面反彈。成熟市場方面，2026年初至美伊戰爭前，MSCI歐洲指數上漲7.34%，總報酬顯著高於MSCI世界指數的4.34%及標普500指數的0.67%；儘管歐股反彈力道相對全球股市與美股落後，年初至今歐股仍上漲4.21%。惟國泰投顧認為兩大因素將持續吸引資金流入歐股，2026年有望延續強勁表現，因為歐股獲利預期持續復甦，且不因美伊戰爭改變其成長趨勢；此外，歐股相對美股估值位於歷史低點。

3月市場預估MSCI 歐洲指數2026到2028年的每股稅後盈餘（EPS）分別為13.0、14.3以及15.6歐元，表現逐年成長，4月中旬市場預估2026年EPS為13.23歐元，甚至已超越2025年4月解放日以來的水準(12.99歐元) ，顯示歐股獲利預期在戰爭不確定性下仍持續復甦，並已擺脫關稅對歐股獲利預期的威脅。此外，歐洲股市相對全球其他市場而言，獲利來源更為分散，僅約40%來自當地市場3，代表歐洲企業獲利在面對地緣衝突時不易被特定國家(如海灣國家)所影響，相對較具韌性。

2025年下半年到2026年2月開戰前，在全球AI過度投資及相關公司估值過度膨脹的擔憂下，全球投資人開始尋找美股或AI相關科技股以外的選擇，估值便宜的歐洲股市顯得具投資吸引力。以前瞻本益比而言，歐股相對美國估值折價幅度超過30%且低於過去20年來平均值一倍標準差以下，逼近2025年1月創下的歷史低點。

此時，全球投資人由美股與AI相關公司轉往估值便宜的歐股，使歐股相對美股估值快速收斂，然而2026年3月因避險情緒蔓延，導致歐股估值折價再度擴大；隨著市場逐漸淡化戰爭風險，看好歐股相對美股估值的折價幅度，有望進一步收斂至個位數水準5，股價相對美股更具表現空間。

歐股憑藉其獲利預期持續成長，擺脫關稅不確定性加上歷史性偏低估值的吸引力，2025年下半年到美伊戰爭前，全球共同與指數型基金資金快速流入，2026年2月累積三個月資金流入創疫情爆發以來新高。儘管3月投資人普遍減持風險性資產轉往美元，導致資金流出歐股，然國泰投顧認為，進入第2季，市場重新聚焦基本面，歐股持續復甦的企業獲利預期，加上估值偏低且收斂空間大，有望再度吸引資金流入，歐股後市表現可期。