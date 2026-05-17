埃及厄利垂亞簽署開創性協議 鞏固歐亞海運樞紐地位

埃及近日與厄利垂亞簽署紅海海上運輸合作協議，強調紅海航道安全與治理，應由紅海沿岸國家共同維護。觀察人士分析，此舉在當前紅海局勢動盪背景下，可能對全球航運與供應鏈產生深遠影響。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及政府代表於16日訪問厄利垂亞（Eritrea）期間，雙方簽署一份「開創性」合作協議，內容涵蓋海上運輸、港口發展及航道安全等領域。

報導指出，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）在訪問中重申，紅海的治理和安全是沿岸國家的專屬責任，並強調紅海事務應由區域國家主導。

此外，埃及交通部長瓦濟爾（Kamel Al-Wazir）也在會晤中強調，途經紅海並連接埃及和厄利垂亞港口的貨運航線已投入營運，兩國政府將持續致力於提升雙邊合作關係。

紅海是全球最重要的國際貿易海上運輸要道之一，北接蘇伊士運河（Suez Canal），南連曼德海峽（Babel-Mandeb Strait），承載大量亞洲至歐洲的貨櫃與能源運輸。

近年因紅海區域安全風險升高，部分航運公司改道非洲南端「好望角」（Cape of Good Hope），運輸時間比經蘇伊士運河多花10至14天，導致燃油和保險成本均暴增。

東非小國厄利垂亞的國土面積雖僅約11.7萬平方公里，人口約600多萬，但因位於非洲之角最北邊，緊鄰紅海最南端，在紅海通往地中海的航道中占據重要位置。

長期在杜拜從事三角貿易的埃及籍貿易商人伊哈布（Ehab）告訴中央社記者，若埃及與厄利垂亞能透過合作，提升紅海南北航道的安全與協調，將有助於恢復國際航商對該航線的信心，進而降低保險費與運輸成本，對全球供應鏈具正面意義。

此外，紅海安全除會直接關係到埃及3大外匯來源之一的蘇伊士運河通行費收入，以及埃及港口的物流發展外，伊哈布也認為，由於厄利垂亞位於紅海南口附近，靠近全球最敏感的航運咽喉曼德海峽，這將有助於埃及建立紅海南北港口聯動發展，以及更完整的航道監控能力，使埃及在全球海運中具有更高的戰略地位，成為歐亞海運樞紐。

由於埃及外交部長在訪問中也提到，堅決反對任何「外部勢力」試圖強加安全安排，或對紅海問題達成任何諒解，伊哈布分析，此一協議應同時帶有地緣政治意涵。因此，仍須密切觀察未來區域局勢發展及角力變化，以維持穩定的海上秩序。