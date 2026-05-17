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阿根廷罕見批准陸資擴建鋰礦

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

中美關係和緩似乎外溢到其他國家，阿根廷總統米雷伊所領導的親美阿根廷政府，罕見地批准一座由陸資企業持股半數的鋰礦進行擴建。彭博報導，這對以美國川普政府關係為優先的米雷伊政府來說，實屬罕見。

報導指，米雷伊先前曾阻止大陸國企參與其他項目，這被廣泛認為是他與美國總統川普關係密切的表現。去年，川普政府向米雷伊政府提供了二百億美元的財政援助。

米雷伊政府批准陸企贛鋒鋰業集團牽頭的合資企業，與合作夥伴投資十二點四億美元，擴建位於胡胡伊省的鋰礦。合作夥伴包括在美國上市的阿根廷鋰業股份公司和阿根廷國企胡胡伊能源和礦業國家股份公司。

作為米雷伊政府目的在吸引大型投資的全面計畫「大規模投資激勵制度」（RIGI）的一部分，上述合資企業將獲得法律保障與稅收減免。贛鋒鋰業作為這一項目的最大股東，持有鋰礦百分之四十七的股權。

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