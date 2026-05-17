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OpenAI跨足個人理財 支出分析到投資規劃都讓你問

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

人工智慧（AI）新創公司OpenAI發布預覽版個人理財新工具，讓美國ChatGPT Pro訂戶連上自己的銀行帳戶，並向聊天機器人提出各種理財相關問題，從支出分析到未來投資規劃都可提問。

科技新聞網站TechCrunch報導，OpenAI已和金融整合服務Plaid結盟，將共同管理帳戶連結。使用者可連結超過1.2萬個金融機構，包括嘉信理財、富達、大通銀行、羅賓漢、美國運通和Capital One。使用者連結這些帳戶後，就能查看投資組合績效、支出、訂閱及未來應付款項。用戶亦可取得下列問題的答案，例如：「我最近開銷變多，是哪個部分？」或「幫我訂出五年後在住處附近買房的計畫」。

OpenAI 4月收購個人理財新創Hiro時表示，Hiro團隊具備理財專業，有助於推出相關產品。該公司也打算支援Intuit，屆時訂戶就能取得諸多分析功能，例如分析股票賣出對稅務的影響，或申辦信用卡獲准機率多高。

OpenAI說，已有超過2億用戶每月向ChatGPT詢問財務問題，新版GPT5.5模型的理財相關推論功能更強。

OpenAI ChatGPT 科技

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