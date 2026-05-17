SpaceX加速IPO時程 力拚下月那斯達克掛牌

知情人士透露，馬斯克旗下的SpaceX加速首次公開發行股票（IPO）時程，最快6月12日在那斯達克掛牌上市。馬斯克在X上發文表示，在閉鎖期結束後，他不會出售他持有的SpaceX股票。

路透報導，熟悉內情的人士指出，SpaceX已加快IPO時程，目前計畫最快20日公布公開說明書，6月4日開始投資說明會，並最快於6月11日開始售股，12日掛牌。

新時程比市場原先預期的更快，此前IPO目標是在6月底，也就是接近馬斯克生日的時間點，如今提前的部分原因是美國證管會（SEC）審查文件的速度快於預期。

SpaceX股票代碼將為「SPCX」，這先前是塔托資本管理公司一檔專注SPAC（特殊目的收購公司）的ETF代碼，該公司於4月改用「SPCK」，當時市場便猜測SpaceX可能會選用這個新空出的代碼。

另據彭博資訊引述知情人士報導，SpaceX已通知投資者，該公司在IPO前將進行1拆5的股票分割，以壓低IPO時的每股價格，當前公平市場價值為526.59美元，將調整至105.32美元左右。

路透3月曾報導SpaceX傾向選擇在那斯達克上市，以爭取盡早納入那斯達克100指數。這次上市將是那斯達克的一大勝利，代表成功擊退競爭對手紐交所。那斯達克近期推出備受期待的「快速准入」新規，旨在加快新上市大型企業納入那斯達克100指數的速度。