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美半導體股崩跌…股市從歷史新高回落 本周面臨兩考驗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
半導體股崩跌，拖累美國股市15日從歷史新高回落，美國公債殖利率急升、油價再漲，點燃全球通膨疑慮。法新社
半導體股崩跌，拖累美國股市15日從歷史新高回落，美國公債殖利率急升、油價再漲，點燃全球通膨疑慮。法新社

半導體股崩跌，拖累美國股市15日從歷史新高回落，美國公債殖利率急升、油價再漲，點燃全球通膨疑慮。本周投資人將面臨兩大考驗，一是輝達（NVIDIA）財報將考驗AI熱潮能否延續，二是通膨壓力下消費者的韌性。

美股三大指數15日全面收黑，跌幅均超過1%。道瓊工業指數收盤下跌537點，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.2%和1.5%。費城半導體指數重挫4%，台積電ADR大跌3.2%。

費半和那指周線收黑，結束連六周漲勢，標普500指數則寫下連七周漲勢，締造2023年12月以來最長連漲紀錄。

全球債市殖利率走高，引發市場不安。美國10年期公債殖利率15日逼近4.6%，最高觸及4.595%，為川普宣布「解放日」關稅引發市場動盪以來最高水準。

債市和國際油價息息相關。美國西德州原油期貨結算價站上每桶105美元以上，布蘭特原油同日上漲3.3%，收在每桶109.26美元。

投資人對中東戰局遲遲看不到盡頭感到焦慮，美國總統川普說詞反覆無疑更火上加油。他接受福斯新聞訪問時竟表示，即使能源庫存持續減少，美國也「不需要」荷莫茲保持開放；隨後他又改口告訴記者，他和習近平都希望伊朗衝突盡快結束。眾所矚目的川習會最終並未取得實質成果，北京方面對化解美伊衝突也未提供明確協助，讓原本期盼曙光的市場大失所望。

Edward Jones資深策略師庫卡法斯（Angelo Kourkafas）說：「風險情緒受到全球公債殖利率上揚拖累，背後是通膨疑慮、央行升息預期，以及各國為因應能源價格高漲而擴大財政支出所引發的政府債務疑慮。」

輝達（NVIDIA）將於20日盤後公布財報，預料將再繳出超越預期的成績。B. Riley Wealth的霍根（Art Hogan）指出，以未來一年預估本益比約25倍來看，輝達估值相對其他晶片股還算合理。

殖利率 費城半導體 那斯達克

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