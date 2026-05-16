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通膨憂慮升高 各大公債市場全面重挫 殖利率勁升
全球各大公債市場15日全面重挫，殖利率大幅上升，主因投資人擔憂中東戰爭帶來持久性的通膨震撼。
美國30年期公債殖利率上升10基點，達到5.12%，創2007年7月來高點，一周來共上升近20基點；10年期殖利率上升11基點，為4.59%，也是近一年來高點。
由於美國4月生產者物價指數（PPI）升幅達到2022年來高點，使交易商預期聯準會（Fed）下一步動作將是升息；聯邦資金利率期貨市場目前預期今年內將升息的機率大約為50%。
日本債市因為通膨率高於預期，使30年期殖利率激升14基點，衝破4%防線，；英國則因為通膨升高及政局不確定，使30年期殖利更竄升20基點，達到5.85%，為本世紀以來最高。
川習會的結果並未顯示中國將協助美國重開荷莫茲海峽，帶動油價周五再漲逾3%，報每桶109.26美元。
摩根大通資產組合經理人米斯拉表示，「上周對利率而言是一場完美風暴，包括通膨數據升高，以及日本與英國公債引發的全球利率上升。由於能源震撼對經濟的影響糾結難解，利率動向將開始緊縮金融情勢」。
美國銀行（BofA）15日發表的最新每月全球基金經理人訪調報告顯示，經理人「對美國通膨上升的風險益發緊張」，四分之一的受訪者表示Fed下一步可能是升息的可能性，比市場目前所反映的程度更高。
殖利率上升，也引發股市賣壓。
花旗集團利率主管唐恩表示，「利率上升影響已擴散到股市；雖還不至於使股市全面下跌，但風險的確存在，尤其是目前股價位於高檔」。
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