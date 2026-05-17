波克夏回補航空 拋石油股

波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季大舉買進達美航空（Delta Air Lines）股票，象徵在2020年新冠疫情期間全面退出航空業後，重返投資這塊領域，但同時間也大幅減持石油公司雪佛龍，顯示獲利了結。

根據最新13F申報文件，波克夏建立價值逾26億美元達美航空股票部位，相當於取得6.1%股權，也讓達美成為波克夏第14大持股。達美航空15日盤後大漲約3%。

六年前，波克夏董事長巴菲特出清所有美國航空公司股票， 震驚投資人，包括在聯航、美航、西南航空和達美航空，總值超過40億美元。巴菲特當時說，疫情已徹底改變消費者的行為和旅遊模式。

另一方面，波克夏趁雪佛龍股價創新高之際減持約三分之一，價值80億美元，仍是雪佛龍第四大股東。波克夏最初在2020年雪佛龍股價處於每股65美元區間時進場，並在一年後賣出部分持股票。到2022年俄羅斯出兵烏克蘭前後，波克夏再度於每股124美元的價位加碼。彭博數據顯示，波克夏最近這波出脫平均價為每股182.59美元。