錯過SanDisk狂飆3000%很懊悔？外媒點名「這家台灣公司」有望複製類似行情

記憶體股過去一年漲勢凌厲，記憶體大廠SanDisk股價狂飆逾3,000%、今年來漲幅接近500%。在投資人尋找下一檔潛力股之際，市值不到100億美元、相對不大有名氣的記憶體控制晶片大廠慧榮科技，有望複製類似SanDisk行情。

The Motley Fool報導，Sandisk主要生產儲存型快閃記憶體（NAND Flash），這項技術是支持許多AI模型不可或缺的一環，不過，快閃記憶體必須搭配控制晶片才能發揮作用，而慧榮科技正是全球主要NAND Flash控制晶片供應商，為台資在美掛牌企業，與台廠群聯寡占全球快閃記憶體控制晶片市場。記憶體控制器是用來管理記憶體晶片上的數據。

慧榮科技支援Sandisk和美光等記憶體巨頭的NAND flash，使其得以直接參與並受益於記憶體產業的成長。

慧榮科技4月28日公布2026年第1季財報，營收季比增加23%至3.421億美元，且遠優於預期。

自公布第1季財報以來，慧榮科技股價漲幅接近一倍，今年來已翻漲近兩倍。慧榮科技總部設在新竹，但已於2005年從台灣興櫃市場下市，目前在美國那斯達克掛牌，股票代碼為SIMO。

報導指出，半導體股的弱點在於產業的景氣循環，業者在供給短缺時擴產，還可提高產品價格，但當供需反轉，則會面臨庫存壓力，導致價格下滑。然而，報導也說，這波人工智慧（AI）基礎建設仍在早期階段，而來自科技公司的強勁需求，以及外界對AI前景普遍樂觀，意味著這波記憶體多頭循環仍在中段。