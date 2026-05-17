華許能否打破魔咒 決策面臨四項挑戰

巴克萊股票戰術策略全球主管歐特曼彙整的數據顯示，自1930年以來，新Fed主席上任後的一、三、六個月期間，標普500指數平均回跌幅度為5%、12%和16%。華許是否能逃過這個「魔咒」？他還從鮑爾手中接下哪些挑戰？

1.失業率處谷底 就業動能弱

回顧鮑爾執掌Fed這八年，2020年爆發新冠疫情期間，失業率一度飆上14.8%，是1948年開始有相關數據以來最高水準，所幸之後失業率逐步回落，過去幾年大致維持在4%左右的歷史谷底，然而，若深究其中，會發現就業市場其實是處於「低裁員、低招聘」的停滯期，雖未見企業大規模裁員，但招募意願也低迷，導致求職難度增加，特別是應屆畢業生起薪大跌，勞動力結構陷入失衡狀態。

2.通膨頑固 居高不下

鮑爾執掌Fed這八年中，美國通膨一直維持較高水準。消費者物價指數（CPI）年增率，2020年底時約為1%，2022年6月暴衝至9.1%。2026年初回落至約2%，但伊朗戰爭爆發後，通膨再度升溫，4月CPI年增幅升至3.8%，寫三年高點。

Bankrate金融分析師凱茲認為，2022年通膨快速上升的原因在於「強勁的消費需求，以及極度寬鬆的貨幣與財政政策」。瑞銀美洲資產配置主管德拉荷則指出，「疫情引發的供應鏈中斷與失衡」推升通膨，俄烏戰爭進一步推高油價，使情況更惡化，川普重返白宮後又搞出關稅和伊朗戰事，這些事件都對Fed不利，讓政策制定更複雜。

3. 川普要求降息壓力

鮑爾領導的Fed，基本上採溫和限制性的貨幣政策。川普第二任期來，不斷施壓Fed要快速、大幅降息，但鮑爾仍頂住壓力，在內部凝聚共識。凱茲認為，「在全球經濟高度不確定迷霧中，在關鍵時刻制定貨幣政策，是一項艱鉅任務」。華許在4月的參院聽證會上，堅決強調自己不會做總統的傀儡，但川普早已明示，他期待華許上任後立即降息。現在距離美國期中選舉不到六個月，華許如何對抗排山倒海而來的政治壓力，是一大考驗。

4.史上最分歧的Fed

Fed最近這幾次利率決策結果，雖都符合市場預期，但投票票數與展望走向等，卻出現愈來愈大分歧，尤其是5月這次會議，寫下1992年以來異議人數最多的一次，投反對票人數由前次的一人增至四人。此外，華許任命案雖也在參院順利過關，但在全院表決中，54票贊成對上45票反對，寫下聯準會成立以來得票差距最小的領導層轉移紀錄。