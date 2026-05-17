Fed新主席華許超有錢 矽谷華爾街人脈廣

早在2018年聯準會（Fed）主席換人時，華許就是熱門人選，結果輸給鮑爾。2026年，華許終於接掌Fed。有別於過往的Fed主席，華許在政商界乃至矽谷都有超強人脈，而且他超級有錢。

攤開華許為國會提名聽證會所提交的財務揭露文件，保守估計，他與妻子合計擁有至少1.92億美元的資產，實際金額會更高，在他名下的資產至少1.35億美元，因此可能會是歷來最富有的Fed主席。相較於鮑爾2017年被提名時也是Fed歷來最富有的主席，華許的身家處於不同檔次。

他申報文件列出兩筆名為「Juggernaut Fund」的投資，兩筆的各自價值都超過5,000萬美元。他還持有眾多其他投資基金、銀行帳戶，以及數十家科技新創公司的股份。他的資產還包括對馬斯克的SpaceX以及預測市場公司Polymarket的持股。這凸顯出華許透過投資與顧問關係，與華爾街及矽谷有緊密關係。

有別於過去幾任Fed主席皆擁有深厚的經濟學背景，華許其實和鮑爾一樣，都是律師出身。他大學就讀史丹福大學研習公共政策，隨後取得哈佛大學法學博士學位。但華許35歲便打破紀錄，成為史上最年輕的Fed理事，並在2006-2011年期間，與時任主席的柏南克、副主席葉倫協力因應金融海嘯，贏得金融界尊敬。

華許離開Fed後，職涯同樣風生水起。2011年，他加入史丹福胡佛研究所。在這裡，他不僅能撰寫文章抨擊他認為「走偏」的貨幣政策，也能維持在政經圈的熱度與影響力。2019年，他成為知名電商酷澎的董事成員。

華許多年來經營出龐大的關係網，涵蓋企業執行長、金融界重量級人物，以及共和黨建制派核心人物。而且他還是「雅詩蘭黛集團金龜婿」，岳父為雅詩蘭黛現任掌門人勞德爾，而勞德爾是共和黨重量級金主，也是川普多年的舊識。因此，這樁婚事帶給華許的不僅是驚人資產，更是一張直達白宮權力核心的超級通行證。

華許在華爾街深耕多年的豐沛人脈更是不容小覷。例如，摩根大通執行長戴蒙曾公開大力讚賞華許。過去30年從未單年出現虧損的知名避險基金經理人朱肯米勒更親自告訴金融時報，希望華許能出任Fed主席。

值得一提的是，華許與美國財長貝森特兩人皆受朱肯米勒的賞識與提攜，可謂「師出同門」。儘管朱肯米勒生涯中指導過數十名投資者，但知情人士透露，他與貝森特和華許的關係尤為親近，更有人形容他們關係形同「父子」。朱肯米勒和華許溝通極為頻繁。