李在鎔公開致歉大眾 三星電子工會：18日將與資方重啟薪資談判

韓國三星電子工會今天表示，工會18日將在政府調解人的主持下，與資方重啟薪資談判。此舉可望緩解外界對這家科技巨擘可能面臨破壞性罷工的擔憂。

路透社報導，三星電子（Samsung Electronics）工會今天發表聲明說，資方已經更換談判代表，雙方將於今天稍晚另行召開個別會議。

就在這項消息宣布前不久，三星電子董事長李在鎔首次針對這起勞資爭議發表公開談話，向客戶及社會大眾致歉。

李在鎔表示：「對於因公司內部問題引發的不安與擔憂，我向全球客戶致上誠摯的歉意。」他也向「社會大眾深深鞠躬致歉」。

三星電子本週勞資談判破裂後，韓國勞動部長今天與三星電子管理階層會面，敦促公司積極透過對話解決勞資爭端。

包括國務總理及企劃財政部長在內的韓國政府官員均表達擔憂，認為必須不惜一切代價避免三星發生罷工，並警告這可能對經濟成長、出口及金融市場帶來重大風險。

三星工會昨天表示，即使公司提議無條件重啟薪資談判，原定罷工行動仍將於下週展開。