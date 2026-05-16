自己留一手？安謀傳遭美反壟斷調查 釐清授權有無設限

知情人士向彭博新聞透露，安謀（Arm ）正面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）的反壟斷調查，調查重點在安謀對於半導體技術的授權方式。全球各監管機構現正持續嚴格審查安謀的商業行為，美國也不例外。

消息來源說，FTC要清楚了解，安謀如今在加強發展自家晶片事業的同時，有沒有可能拒絕提供、或降低中央處理器（CPU）藍圖授權的品質。CPU是電腦執行運算能力的核心零件。

據了解，今年稍早，FTC已通知安謀，表示調查啟動了，要求公司保留有關文件。FTC發言人對此拒絕置評。

彭博先前曾經報導，反壟斷監管機構加強調查安謀，部份原因來自高通（Qualcomm） 。高通2024年向歐盟執委會提出申訴，指控安謀試圖限制他們取得授權，且扣留關鍵技術。南韓競爭主管機關去年也曾突擊檢查安謀在首爾的辦公室，進行反壟斷調查。

安謀拒絕評論這些監管機關的調查行動。公司在聲明中表示：「高通對於反競爭行為的無根據指控，只不過是企圖在雙方商業爭端持續時，透過卑劣手段，為自身的競爭利益取得籌碼。」

高通發言人未回應彭博的置評請求。

知情人士說，FTC的反壟斷調查，可視為安謀與高通兩家公司全球角力的最新升級。高通過去曾反對輝達（NVIDIA）收購安謀，最終該收購計畫於2022年破局。高通2021年收購新創公司Nuvia後，因使用Nuvia拿到的安謀授權技術，而爆發違約訴訟。高通贏了官司，安謀不服目前上訴中。

高通認為，安謀過去透過開放授權模式，讓產業對其技術產生高度依賴。但安謀在今年3月宣布將自行設計CPU，且估算自研晶片的事業在未來五年內，每年可創造150億美元收入。高通強調，外部客戶擔心安謀未來可能限制技術授權，是有道理的。

安謀說，公司是應客戶要求進軍自研晶片，因為客戶想要找英特爾（Intel）與超微（AMD）之外的替代方案。安謀宣布要自己賣晶片後，AMD資料中心部門主管 Forrest Norrod對競爭表示歡迎。他說：「這讓我們保持警惕，維持飛快奔跑。」

安謀股價在15日正常交易時段，收盤大跌8.46%，報209.16美元；盤後交易再跌約1%。不過，今年以來，安謀股價累積漲幅已接近100%，表現優於費城半導體指數。