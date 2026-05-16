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三星電子工會將展開罷工 李在鎔向顧客及社會公開致歉

中央社／ 首爾16日綜合外電報導
三星電子會長李在鎔今天就公司與工會間的薪資爭議向顧客及社會大眾公開致歉。 路透社
三星電子會長李在鎔今天就公司與工會間的薪資爭議向顧客及社會大眾公開致歉。 路透社

在可能衝擊經濟的員工罷工行動之前，三星電子會長李在鎔今天就公司與工會間的薪資爭議向顧客及社會大眾公開致歉。

路透社報導，這是李在鎔針對這起勞資紛爭首次公開表態。他指出：「對於因公司內部問題引發的不安與擔憂，我向全球顧客誠摯道歉。」他同時也「向社會大眾深深鞠躬致歉」。

本週的薪資協商破裂後，韓國勞動部長今天與三星電子（Samsung Electronics）管理階層會面，敦促公司積極透過對話解決爭議。

包括總理和財政部長在內的政府官員都表達應不計代價避免三星罷工，並就對經濟成長、出口和金融市場可能造成的風險示警。

談判在政府協調之下仍告破局，加深外界對於全球最大記憶體晶片製造商可能面臨罷工的疑慮。該公司主要客戶包括輝達公司（NVIDIA）、超微公司（AMD）及谷歌公司（Google）等企業。

即使公司提出在不設前提條件下恢復薪資協商，公會昨天宣布，計劃中的罷工行動仍將於下週展開。

李在鎔2020年曾因高層涉破壞工會活動而公開致歉，承諾將保障這家科技巨頭的勞工權益。三星集團部分前任與現任高層曾因相關案件遭到調查或判刑。

在可能衝擊經濟的員工罷工行動之前，三星電子會長李在鎔今天就公司與工會間的薪資爭議向顧客及社會大眾公開致歉。 法新社
在可能衝擊經濟的員工罷工行動之前，三星電子會長李在鎔今天就公司與工會間的薪資爭議向顧客及社會大眾公開致歉。 法新社

罷工 李在鎔 三星電子 南韓 工會

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