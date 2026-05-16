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中東戰事影響 印度4月貿易逆差擴大超過預期

中央社／ 新德里16日專電

中東的戰事打亂貨物運輸、墊高能源成本，對印度進口產生顯著影響，印度4月的貿易逆差擴大到283.8億美元（約新台幣8.96兆元），大於經濟學家原先預測的265億美元（約新台幣8961億元）。

美國、以色列與伊朗的衝突至今不見緩和，全球20%石油、天然氣運輸需經的重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）也持續遭到封鎖，導致貨物運輸出現困難，全球原油價格因此不斷上漲，推高能源產品的成本，讓印度在進口貨物的支出也跟著拉高。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，印度的商品出口額雖從3月的389.2億美元增加到4月的435.6億美元，但進口額也從3月的595.9億美元大幅攀升到4月的719.4億美元。

經濟學家之前預測，印度4月貿易逆差雖會擴大，但約將落在265億美元，沒想到逆差竟一口氣增加到283.8億美元。

印度是世界第3大石油進口國和消費國，其中有超過80%的原油需求、約60%的液化石油氣需求得仰賴海外供應商，且這些供應商中有很大一部分來自中東地區。

隨著中東衝突延燒，荷莫茲海峽航運持續中斷，全球原油價格自2月以來不斷攀升，一度突破每桶120美元，引發印度對通貨膨脹、經濟成長、外部平衡的擔憂。

受到能源供應短缺的衝擊，印度的主要貨幣盧比跟著貶值，成為今年目前為止表現最差的亞洲貨幣，迫使印度政府加強干預力道，以支持外匯存底、控制進口成本。

印度總理莫迪（Narendra Modi）敦促各界採取節約燃料的措施，例如開始實施居家辦公政策、不做非必要的國際旅行、限制非必需品進口等，以減輕印度在經濟上面臨的壓力。

中東 印度 以色列

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