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加拿大推動新油管計畫 可望擴大對亞洲原油出口

中央社／ 多倫多15日綜合外電報導

加拿大總理卡尼與石油資源豐富的亞伯達省（Alberta）省長戴思敏今天在興建新油管計畫上取得一大進展，這條油管可望大幅提升對亞洲原油出口。

法新社報導，擴大海外能源出口已成為卡尼（MarkCarney）降低加拿大經濟對美國依賴的策略關鍵一環，但新的油管計畫因環保疑慮面臨強烈阻力。

保守派的戴思敏（Danielle Smith）過去一再批評聚焦氣候議題的前總理杜魯道（Justin Trudeau），指控他扼殺亞伯達省石油產業，不過她已尋求與卡尼合作。

卡尼與戴思敏今天簽署一項有關產業碳定價的協議，為新油管計畫解除一大障礙。碳定價是指向大型碳排放者徵收費用的機制。

石油企業對此制度一向有意見，但戴思敏今天表示，杜魯道政府時期所訂的高費率現已「回落」。

渥太華當局與亞伯達省政府達成協議，費率將逐步提高，到了2040年，每公噸二氧化碳排放收費達130加元（約新台幣3000元）。杜魯道曾要求到了2030年將收費標準提高到170加元（約新台幣4000元）。

卡尼在亞伯達省南部城市卡加立（Calgary）宣布消息時說，針對服務亞洲市場的油管最終方案應於7月1日前提交至他的重大計畫辦公室。

他說，加拿大已贏得「希望取得我們能源的亞洲國家信任，因為他們知道，在這個動盪不安的世界，我們是一個安全、穩定、可靠的夥伴」。

部分原住民團體和第一民族（First Nations）已表示，他們將反對任何從亞伯達省通往加拿大太平洋沿岸的油管計畫。

左翼新民主黨（New Democratic Party）黨魁路易斯（Avi Lewis）批評政府今天宣布的消息「代表卡尼政府正式向石油與天然氣遊說團體低頭」。

加拿大 美國 石油

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