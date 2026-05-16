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中國首次動用反域外管轄條例 禁助歐盟調查同方威視

中央社／ 台北16日電

歐盟執委會去年宣布對中國安檢設備供應商同方威視（Nuctech）啟動調查，指同方威視可能獲得官方補貼。中國司法部15日表示，任何組織、個人不得協助歐盟進行調查。這是中國首次動用「反外國不當域外管轄條例」。

歐盟執委會去年宣布對同方威視啟動深入調查，理由是同方威視可能獲得來自中國官方的補貼以取得競爭優勢，將對歐盟市場造成負面影響。同方威視隸屬於清華同方集團，而該集團由中國政府間接控制。

中國司法部官網15日發布公告，指根據中國「反外國不當域外管轄條例」的規定，司法部會同商務部等有關部門調查認定，歐盟利用「外國補貼條例」在對同方威視調查中，對中國實體採取的相關跨境調查做法，構成不當域外管轄措施。

中國司法部表示，任何組織、個人不得執行或者協助執行該不當域外管轄措施，即日生效。

中國司法部發言人表示，敦促歐方立即糾正錯誤做法，為中歐合作創造公平、公正、可預期的市場環境。如歐方執意越界，中方將堅決依法反制。

中國今年4月公布施行「反外國不當域外管轄條例」，明定外國實施不當域外管轄措施，危害中國國家主權、安全、發展利益，損害中國公民、組織合法權益者，中國政府有權採取包括域外管轄的貿易、投資等多項反制措施。

路透社15日報導，這是中國首次動用「反外國不當域外管轄條例」。歐盟執委會一名發言人表示，要求相關企業提交資料是標準做法，「外國補貼條例」不會區分企業所屬國家或擁有人。

歐盟 中方

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