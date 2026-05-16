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波克夏重返航空業大買達美26億美元 同步減持雪佛龍80億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
新任執行長亞伯掌舵以來向美國證券交易委員會（SEC）提交13F報告，算是他頭一份成績單。美聯社
新任執行長亞伯掌舵以來向美國證券交易委員會（SEC）提交13F報告，算是他頭一份成績單。美聯社

波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季大舉買進達美航空（Delta Air Lines）部位，象徵2020年新冠肺炎疫情期間全面退出航空業後，重返投資航空業。

根據最新申報資料，波克夏建立了價值超過26億美元的部位，相當於取得達美航空6.1%的股權，也讓達美航空3月為止成為波克夏第14大持股。達美航空周五盤後股價大漲逾3%。

六年前，「股神」巴菲特出清波克夏所有美國航空公司股票， 震驚投資人，包括在聯航、美航、西南航空和達美航空，總值超過40億美元。巴菲特當時說，這場疫情已徹底改變了消費者的行為和旅遊模式。

在波克夏的核心持股中，波克夏趁雪佛龍（Chevron）創新高之際減持約三分之一，價值80億美元，波克夏仍是雪佛龍第四大股東。

波克夏最初在2020年雪佛龍股價處於每股65美元區間時進場，並在一年後賣出部分持股票。到了2022年俄羅斯出兵烏克蘭前後，波克夏再度於每股124美元的價位加碼。彭博彙整的數據顯示，波克夏最近這波出脫，成交的成交量加權平均價為每股182.59美元。雪佛龍3月底收盤曾創下歷史新高214美元，周五股價收在191美元。

波克夏大幅加碼去年第4季才買進的 Alphabet，由1,800萬股加碼至5,800萬股，持股市值約230億美元 。這家 Google母公司如今已是波克夏的第七大持股。

此外，波克夏也新買進梅西百貨（Macy's），第1季為止布局約5,500萬美元；並將紐約時報持股增加兩倍，持股價值達到10億美元。

這份依規定向美國證券交易委員會（SEC）提交13F報告，新任執行長亞伯掌舵以來的頭一個成績單。巴菲特在執掌波克夏公司一甲子後於今年卸任，並由亞伯接下帥印。

此外，波克夏還出清了 Visa、萬事達卡（Mastercard）、聯合健康集團（UnitedHealth Group）、帝亞吉歐（Diageo）、Pool Corp 和達美樂披薩（Domino's Pizza）。

華爾街日報上個月引述知情人士報導，亞伯已出清先前由波克夏前操盤手庫姆斯（Todd Combs）所管理的持股。庫姆斯已於去年12月跳槽摩根大通。

波克夏 達美航空 巴菲特

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