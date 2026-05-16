SpaceX加快IPO進程 傳最快6月11日定價

美國聯準會（Fed）理事米倫14日表示，他將在候任主席華許宣誓就職後，或在更早一點，辭去他在聯準會的職務。米倫辭去Fed理事的發展早在預料之中，因為需要讓出一個理事名額讓華許出任，聯準會主席必須同時是理事。

2026-05-16 02:17