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SpaceX加快IPO進程 傳最快6月11日定價
知情人士今天告訴路透社，由馬斯克（Elon Musk）創立的美國太空探索科技公司（SpaceX），正計劃最快於6月11日為首次公開募股（IPO）定價，12日掛牌上市，並選定那斯達克（Nasdaq）為交易所。
3名消息人士表示，SpaceX已加快IPO進程，目標最早於5月20日公開招股說明書，並計劃6月4日啟動路演，最快6月12日正式掛牌交易。
消息人士說，加速進程後，比原先預計約在6月底進行的計畫提前。
因討論屬於私下進行而要求匿名的消息人士表示，美國證券交易委員會（SEC）對SpaceX申報文件的審查速度快於預期，也是推動進程的原因。
SpaceX尚未立即回應置評請求，那斯達克方面則拒絕評論。
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