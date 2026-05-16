聽新聞
0:00 / 0:00
美伊僵局加深通膨疑慮 美股受挫
美伊戰爭遲遲見不到解決跡象，油價勁揚，市場對通膨疑慮加深推高公債殖利率，美股今天受挫。
道瓊工業指數終場下跌537.29點，或1.07%，收在49526.17點。
標準普爾500指數下跌92.74點，或1.24%，收在7408.50點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌410.08點，或1.54%，收在26225.14點。
費城半導體指數下跌485.314點，或4.02%，收在11588.465點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。