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美債殖利率揚 Fed難降息

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國債券市場並沒有打算給新任聯準會Fed）主席華許時間，來慢慢適應新角色。

規模約30兆美元的美國公債市場，殖利率已開始重新定價走高，帶動利率上升、金融情勢收緊，並推高整體經濟的借貸成本。

Wisdom固定收益管理公司投資組合經理文森．安（Vincent Ahn）表示：「華許原本希望上任第一天就保有降息選項，但債券市場已排除這個選項。」

30年期美國公債殖利率本周突破5%大關，作為基準的10年期殖利率徘徊在4.5%，對貨幣政策敏感的2年期殖利率也觸及4%。

這三個利率對聯準會、銀行與借款人都相當重要。不過2年期殖利率升破聯準會3.7%的政策利率區間上限，尤其值得注意。

原因在於2年期美債殖利率通常不會高於聯準會短期政策目標區間，該利率本身便會影響整體借貸環境。如今出現這種變化，意味即使聯準會首次由華許主持的6月16日至17日政策會議尚未到來，美債殖利率曲線就已自行推高市場利率。

殖利率 聯準會 Fed

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