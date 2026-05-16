韓股跌到鎔斷 拖累亞股

隨著全球債市湧現廣泛賣壓，拖累各國股市下跌，其中以韓股摔逾6%的跌幅最重。市場憂心，居高不下油價可能加劇通膨，並使利率在更長時間內維持高檔。

在美國，2年期公債殖利率攀抵4.06%，是2025年3月以來首見。在日本，30年期公債殖利率自1999年來首次衝上4%。在英國，政治動盪使30年期公債殖利率達到28年來高點。債券殖利率和價格的走勢相反。

其實債市殖利率近幾天一直緩步走高，但15日賣壓特別重。亞股方面，投資人對科技股樂觀情緒被通膨憂慮蓋過。韓股大盤Kospi指數15日開盤一度突破8,000點大關，隨即反轉下跌，盤中一度暫停Kospi的程式化賣單交易，終場大跌6.12%，收在7,493.18點。外資延續賣超趨勢，主要拋售科技股。Kospi科技類股指數成為外資拋售重災區，資金淨流出超過25億美元。

三星電子收盤重挫8.6%。該公司工會表示，將按原定計畫在5月21日起發動為期18天的大罷工，6月7日後才恢復與資方談判。

其他亞股也逆轉盤初上漲走勢，日股大盤日經225指數收跌1.99%，報61,409.29點。台股也是開高走低格局。

歐股也跌成一片，道瓊歐洲600指數盤中跌1.4%。美股三大指數早盤也走低。