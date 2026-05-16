快訊

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

聽新聞
0:00 / 0:00

韓股跌到鎔斷 拖累亞股

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
隨著全球債市湧現廣泛賣壓，拖累各國股市下跌，其中以韓股摔逾6%的跌幅最重。 美聯社
隨著全球債市湧現廣泛賣壓，拖累各國股市下跌，其中以韓股摔逾6%的跌幅最重。 美聯社

隨著全球債市湧現廣泛賣壓，拖累各國股市下跌，其中以韓股摔逾6%的跌幅最重。市場憂心，居高不下油價可能加劇通膨，並使利率在更長時間內維持高檔。

在美國，2年期公債殖利率攀抵4.06%，是2025年3月以來首見。在日本，30年期公債殖利率自1999年來首次衝上4%。在英國，政治動盪使30年期公債殖利率達到28年來高點。債券殖利率和價格的走勢相反。

其實債市殖利率近幾天一直緩步走高，但15日賣壓特別重。亞股方面，投資人對科技股樂觀情緒被通膨憂慮蓋過。韓股大盤Kospi指數15日開盤一度突破8,000點大關，隨即反轉下跌，盤中一度暫停Kospi的程式化賣單交易，終場大跌6.12%，收在7,493.18點。外資延續賣超趨勢，主要拋售科技股。Kospi科技類股指數成為外資拋售重災區，資金淨流出超過25億美元。

三星電子收盤重挫8.6%。該公司工會表示，將按原定計畫在5月21日起發動為期18天的大罷工，6月7日後才恢復與資方談判。

其他亞股也逆轉盤初上漲走勢，日股大盤日經225指數收跌1.99%，報61,409.29點。台股也是開高走低格局。

歐股也跌成一片，道瓊歐洲600指數盤中跌1.4%。美股三大指數早盤也走低。

韓股 亞股 殖利率

延伸閱讀

韓股重挫5%觸發熔斷！亞股美期指翻黑 全球債市走弱憂通膨令人不安

國際情勢風起雲湧 美股電子盤、台指期夜盤腿軟

美伊談不攏 全球債市走弱…各國升息可能性大增

韓股1年漲200% 這族群「怕沒跟上」捧錢追買成全球最強

相關新聞

川普大買美龍頭企業股債 第1季敲進輝達、波音等股票

根據美國總統川普最新申報的財務資料，他在今年第1季大舉買進多家美國龍頭企業的股票與債券，包括輝達、波音等預計將在川普本次中國行有所斬獲的公司股票。他這段期間有數千筆交易，顯示他頻繁在短線進出。

英國「政」盪 匯市賣壓湧現

國內政局動盪撞上全球通膨顧慮再起，英國政府公債、股市和英鎊15日齊跌，英鎊對美元摔落五周低點，眼看將寫下2024年11月來最大周線跌幅紀錄。

Fed鴿派理事 米倫將辭職

美國聯準會（Fed）理事米倫14日表示，他將在候任主席華許宣誓就職後，或在更早一點，辭去他在聯準會的職務。米倫辭去Fed理事的發展早在預料之中，因為需要讓出一個理事名額讓華許出任，聯準會主席必須同時是理事。

巴菲特慈善午餐 拍出2.8億

與「股神」巴菲特和NBA巨星柯瑞的慈善午餐拍賣會結束，神秘買家豪砸9,000,100美元（約新台幣2.8億元），搶下與巴菲特、柯瑞吃一頓飯的機會。

鎧俠上季淨利飆增三倍 將赴美發行ADR

隨生成式人工智慧（AI）熱潮全面引爆，記憶體市場供不應求，日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia） 上季獲利激增逾三倍，並同步宣布赴美掛牌計畫。

掛牌首日大漲68% Cerebras市值衝670億美元

人工智慧（AI）晶片新創Cerebras於14日在那斯達克掛牌，上市首日收盤大漲約68%，市值衝上約670億美元，與通用汽車、恩智浦半導體相當，共同創辦人兼執行長費德曼（Andrew Feldman）的身價一口氣暴增至32億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。