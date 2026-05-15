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星巴克續精實營運 美國再裁300人關部分地區支援辦公室

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

知名美國連鎖咖啡店星巴克持續推動扭轉績效行動，今天再宣布一波裁員，將在美國裁減300名人力，並無門市員工。星巴克並計劃關閉一些地區支援辦公室，並已開始檢討國際人力。

CNBC報導，星巴克表示，上述行動將產生4億美元（約新台幣126億元）的企業重組支出，包括與長期資產減損有關的2億8000萬美元非現金支出，以及與裁員有關的1億2000萬美元現金支出。

這是星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）上任後第3波裁員。他先在去年2月宣布裁員1100人，並讓數百個目前空缺職位不補；7個月後星巴克再宣布，為了10億美元重整計畫而裁減900名非門市人力。

根據星巴克呈報的監管資料，截至去年9月28日，其在美國的非門市員工共有1萬9000名，支援全球其他地區業務的國際部員工則有5000名。

星巴克飲品的需求在美國面臨競爭加劇及消費者更精打細算的壓力，導致銷售額銳減。尼柯爾上任後展開所費不貲的扭轉劣勢行動，包括改善門市業務，增加新產品、恢復內用及加強門市人力，結果富有成效。

星巴克4月公布的年度第2季財報顯示，其在美國的同店銷售額成長7.1%，歸功於交易量增加4.3%；且這是星巴克在美國的咖啡店連續第2季出現客流量成長，顯示其振興計畫正在發揮效果。

星巴克 美國

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