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巴菲特慈善午餐 拍出2.8億

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

與「股神」巴菲特NBA巨星柯瑞的慈善午餐拍賣會結束，神秘買家豪砸9,000,100美元（約新台幣2.8億元），搶下與巴菲特、柯瑞吃一頓飯的機會。

這場在eBay網站進行、為期一周的拍賣於14日結束，得標金額已確定，但得標者身分尚未曝光。

他將可以帶著最多七名賓客，於6月24日前往巴菲特旗下波克夏公司的總部所在地，內布拉斯加州奧馬哈市，與巴菲特共進午餐。金州勇士隊明星後衛、四屆NBA冠軍和兩屆年度MVP得主柯瑞，以及他的妻子、創業家兼食譜作家艾耶莎也將出席。

午餐拍賣收入將由兩家非營利組織平分。一家是舊金山的Glide基金會，專門幫助貧困、無家可歸與有藥物濫用問題的人；另一家是柯瑞夫婦創立的Eat. Learn. Play.基金會，致力推廣營養餐點及兒童閱讀習慣。

高齡95歲的巴菲特還將另外加碼，分別向兩家基金會捐出與得標金額相同的款項，使捐款總額達約2,700萬美元。

巴菲特支持Glide已逾20年，從2000年至2022年間，透過21場慈善拍賣，總共為該基金會募得約5,320萬美元。目前eBay慈善拍賣的最高得標金額紀錄，是2022年創下的1,900萬美元。

巴菲特已承諾，將幾乎全部剩餘財富捐作慈善用途。根據富比士估算，巴菲特目前身家約1,435億美元，相關慈善信託將由他的三名子女管理。

巴菲特 NBA 柯瑞

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