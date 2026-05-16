英國「政」盪 匯市賣壓湧現

國內政局動盪撞上全球通膨顧慮再起，英國政府公債、股市和英鎊15日齊跌，英鎊對美元摔落五周低點，眼看將寫下2024年11月來最大周線跌幅紀錄。

工黨在上周地方選舉大敗後，英國政局陷入一團亂。衛生大臣斯特里廷請辭，大曼徹斯特市長柏南表示有意參選國會議員，可能挑戰首相施凱爾黨內領導地位和首相寶座。市場擔心新領導人推行寬鬆財政政策，觸動英國15日股、匯、債市賣壓湧現。

Jefferies經濟學家庫瑪說：「市場擔心，柏南立場更左傾，赤字可能進一步升高。」他認為，最可能的情況是施凱爾循序漸進下台，柏南可能成為新首相。

國內政局動盪，不巧碰上能源價格反彈，伊朗戰爭推升通膨的證據日增，都加深市場疑慮。

本周出爐的美國消費者和生產者物價指數都顯示，伊朗戰爭引發的物價上漲壓力開始浮現。之前，中東衝突已導致原油價格躍漲逾50%。

英鎊15日盤中貶值0.3%，報1.3364美元，早盤一度觸及1.3335美元的五周最低點。英鎊常隨美伊衝突升高而疲軟，反映英國仰賴能源進口，經濟對燃料成本升高很敏感。

各天期英國公債殖利率全面躍升。10年期公債殖利率盤中竄升近12個基點至5.11%。債券殖利率與價格呈反向關係。

倫敦富時100股價指數盤中跌0.6%，以內需導向的富時250中型股指數更重挫1.1%。銀行股巴克萊和駿懋各跌逾2%。

柏南曾提議將基本所得稅率減半，並擴大舉債以支應國防支出等，倘若他成為下一任首相，可能使公共財政暴露於更大的風險。

儘管後續發展仍有待觀察，最新情勢已加劇英國市場波動。雖然目前為止行情變動幅度仍相對受限，選擇權交易員已開始採取避險措施，防範英鎊進一步貶值風險。

道明證券外匯策略長巴拉瓦說：「隨著英國政局動盪，我們預料英鎊兌美元和歐元會繼續承受壓力。」