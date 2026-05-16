聽新聞
0:00 / 0:00

英國「政」盪 匯市賣壓湧現

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
國內政局動盪撞上全球通膨顧慮再起，英國政府公債、股市和英鎊15日齊跌，英鎊對美元摔落五周低點。 （法新社）
國內政局動盪撞上全球通膨顧慮再起，英國政府公債、股市和英鎊15日齊跌，英鎊對美元摔落五周低點。 （法新社）

國內政局動盪撞上全球通膨顧慮再起，英國政府公債、股市和英鎊15日齊跌，英鎊對美元摔落五周低點，眼看將寫下2024年11月來最大周線跌幅紀錄。

工黨在上周地方選舉大敗後，英國政局陷入一團亂。衛生大臣斯特里廷請辭，大曼徹斯特市長柏南表示有意參選國會議員，可能挑戰首相施凱爾黨內領導地位和首相寶座。市場擔心新領導人推行寬鬆財政政策，觸動英國15日股、匯、債市賣壓湧現。

Jefferies經濟學家庫瑪說：「市場擔心，柏南立場更左傾，赤字可能進一步升高。」他認為，最可能的情況是施凱爾循序漸進下台，柏南可能成為新首相。

國內政局動盪，不巧碰上能源價格反彈，伊朗戰爭推升通膨的證據日增，都加深市場疑慮。

本周出爐的美國消費者和生產者物價指數都顯示，伊朗戰爭引發的物價上漲壓力開始浮現。之前，中東衝突已導致原油價格躍漲逾50%。

英鎊15日盤中貶值0.3%，報1.3364美元，早盤一度觸及1.3335美元的五周最低點。英鎊常隨美伊衝突升高而疲軟，反映英國仰賴能源進口，經濟對燃料成本升高很敏感。

各天期英國公債殖利率全面躍升。10年期公債殖利率盤中竄升近12個基點至5.11%。債券殖利率與價格呈反向關係。

倫敦富時100股價指數盤中跌0.6%，以內需導向的富時250中型股指數更重挫1.1%。銀行股巴克萊和駿懋各跌逾2%。

柏南曾提議將基本所得稅率減半，並擴大舉債以支應國防支出等，倘若他成為下一任首相，可能使公共財政暴露於更大的風險。

儘管後續發展仍有待觀察，最新情勢已加劇英國市場波動。雖然目前為止行情變動幅度仍相對受限，選擇權交易員已開始採取避險措施，防範英鎊進一步貶值風險。

道明證券外匯策略長巴拉瓦說：「隨著英國政局動盪，我們預料英鎊兌美元和歐元會繼續承受壓力。」

施凱爾 英國 殖利率

延伸閱讀

韓股重挫5%觸發熔斷！亞股美期指翻黑 全球債市走弱憂通膨令人不安

英國衛生大臣請辭 稱對首相領導失信心：已無法帶領工黨投入大選

利差交易捲土重來！日圓失避險光環 澳幣、挪威克朗成熱門標的

美伊談不攏 全球債市走弱…各國升息可能性大增

相關新聞

川普大買美龍頭企業股債 第1季敲進輝達、波音等股票

根據美國總統川普最新申報的財務資料，他在今年第1季大舉買進多家美國龍頭企業的股票與債券，包括輝達、波音等預計將在川普本次中國行有所斬獲的公司股票。他這段期間有數千筆交易，顯示他頻繁在短線進出。

英國「政」盪 匯市賣壓湧現

國內政局動盪撞上全球通膨顧慮再起，英國政府公債、股市和英鎊15日齊跌，英鎊對美元摔落五周低點，眼看將寫下2024年11月來最大周線跌幅紀錄。

Fed鴿派理事 米倫將辭職

美國聯準會（Fed）理事米倫14日表示，他將在候任主席華許宣誓就職後，或在更早一點，辭去他在聯準會的職務。米倫辭去Fed理事的發展早在預料之中，因為需要讓出一個理事名額讓華許出任，聯準會主席必須同時是理事。

巴菲特慈善午餐 拍出2.8億

與「股神」巴菲特和NBA巨星柯瑞的慈善午餐拍賣會結束，神秘買家豪砸9,000,100美元（約新台幣2.8億元），搶下與巴菲特、柯瑞吃一頓飯的機會。

鎧俠上季淨利飆增三倍 將赴美發行ADR

隨生成式人工智慧（AI）熱潮全面引爆，記憶體市場供不應求，日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia） 上季獲利激增逾三倍，並同步宣布赴美掛牌計畫。

掛牌首日大漲68% Cerebras市值衝670億美元

人工智慧（AI）晶片新創Cerebras於14日在那斯達克掛牌，上市首日收盤大漲約68%，市值衝上約670億美元，與通用汽車、恩智浦半導體相當，共同創辦人兼執行長費德曼（Andrew Feldman）的身價一口氣暴增至32億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。