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Fed鴿派理事 米倫將辭職
美國聯準會（Fed）理事米倫14日表示，他將在候任主席華許宣誓就職後，或在更早一點，辭去他在聯準會的職務。米倫辭去Fed理事的發展早在預料之中，因為需要讓出一個理事名額讓華許出任，聯準會主席必須同時是理事。
米倫在宣布即將辭職的信中，不忘批評聯準會衡量通膨的方法。他強調，如果聯準會「不修正這些錯誤，就會為了對抗虛假的、不實的通膨，而讓失業率升高到不必要的高水準。」
米倫提到，對即將上任的華許計劃在聯準會推動改革，相當期待。華許的改革計畫包括重新調整聯準會溝通方式及資產負債表政策。
米倫是在去年9月由總統川普欽點進入聯準會擔任理事。一開始，他先向原本擔任的白宮經濟顧問委員會主席一職，申請無薪假，今年2月已辭去這個白宮經濟顧問職位。
米倫做為一位大鴿派，在每一次利率決策機制聯邦公開市場委員會開會時，都投票支持降息，而且主張降息幅度應該更大。
美國參議院於13日以些微票數差距通過華許出任聯準會主席。現任主席鮑爾任期在15日結束，但鮑爾一改慣例未一併辭去理事職務離開聯準會，在主席必須也是理事的規定下，米倫勢必要讓出理事席位。
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