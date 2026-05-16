聽新聞
0:00 / 0:00

Fed鴿派理事 米倫將辭職

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國聯準會Fed）理事米倫14日表示，他將在候任主席華許宣誓就職後，或在更早一點，辭去他在聯準會的職務。米倫辭去Fed理事的發展早在預料之中，因為需要讓出一個理事名額讓華許出任，聯準會主席必須同時是理事。

米倫在宣布即將辭職的信中，不忘批評聯準會衡量通膨的方法。他強調，如果聯準會「不修正這些錯誤，就會為了對抗虛假的、不實的通膨，而讓失業率升高到不必要的高水準。」

米倫提到，對即將上任的華許計劃在聯準會推動改革，相當期待。華許的改革計畫包括重新調整聯準會溝通方式及資產負債表政策。

米倫是在去年9月由總統川普欽點進入聯準會擔任理事。一開始，他先向原本擔任的白宮經濟顧問委員會主席一職，申請無薪假，今年2月已辭去這個白宮經濟顧問職位。

米倫做為一位大鴿派，在每一次利率決策機制聯邦公開市場委員會開會時，都投票支持降息，而且主張降息幅度應該更大。

美國參議院於13日以些微票數差距通過華許出任聯準會主席。現任主席鮑爾任期在15日結束，但鮑爾一改慣例未一併辭去理事職務離開聯準會，在主席必須也是理事的規定下，米倫勢必要讓出理事席位。

Fed 聯準會 美國聯準會

延伸閱讀

54：45 參院通過華許接任Fed主席 史上最分歧

華許接掌聯準會 面臨通膨復燃、川普降息訴求等諸多挑戰

央行看Fed決策 預見四轉變

華許有壓力了？Fed降息選項恐被沒收 美債殖利率已推高利率

相關新聞

川普大買美龍頭企業股債 第1季敲進輝達、波音等股票

根據美國總統川普最新申報的財務資料，他在今年第1季大舉買進多家美國龍頭企業的股票與債券，包括輝達、波音等預計將在川普本次中國行有所斬獲的公司股票。他這段期間有數千筆交易，顯示他頻繁在短線進出。

英國「政」盪 匯市賣壓湧現

國內政局動盪撞上全球通膨顧慮再起，英國政府公債、股市和英鎊15日齊跌，英鎊對美元摔落五周低點，眼看將寫下2024年11月來最大周線跌幅紀錄。

Fed鴿派理事 米倫將辭職

美國聯準會（Fed）理事米倫14日表示，他將在候任主席華許宣誓就職後，或在更早一點，辭去他在聯準會的職務。米倫辭去Fed理事的發展早在預料之中，因為需要讓出一個理事名額讓華許出任，聯準會主席必須同時是理事。

巴菲特慈善午餐 拍出2.8億

與「股神」巴菲特和NBA巨星柯瑞的慈善午餐拍賣會結束，神秘買家豪砸9,000,100美元（約新台幣2.8億元），搶下與巴菲特、柯瑞吃一頓飯的機會。

鎧俠上季淨利飆增三倍 將赴美發行ADR

隨生成式人工智慧（AI）熱潮全面引爆，記憶體市場供不應求，日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia） 上季獲利激增逾三倍，並同步宣布赴美掛牌計畫。

掛牌首日大漲68% Cerebras市值衝670億美元

人工智慧（AI）晶片新創Cerebras於14日在那斯達克掛牌，上市首日收盤大漲約68%，市值衝上約670億美元，與通用汽車、恩智浦半導體相當，共同創辦人兼執行長費德曼（Andrew Feldman）的身價一口氣暴增至32億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。