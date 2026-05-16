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川普大買美龍頭企業股債 第1季敲進輝達、波音等股票

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普最新財務申報顯示，他第1季大舉投資輝達、微軟等美國龍頭企業。圖為輝達執行長黃仁勳（右）2025年4月30日在華府出席「投資美國」活動時，與川普握手寒暄。（路透）
美國總統川普最新財務申報顯示，他第1季大舉投資輝達、微軟等美國龍頭企業。圖為輝達執行長黃仁勳（右）2025年4月30日在華府出席「投資美國」活動時，與川普握手寒暄。（路透）

根據美國總統川普最新申報的財務資料，他在今年第1季大舉買進多家美國龍頭企業的股票與債券，包括輝達、波音等預計將在川普本次中國行有所斬獲的公司股票。他這段期間有數千筆交易，顯示他頻繁在短線進出。

這份提交給美國官箴局的申報文件有上百頁，列出川普1至3月間多筆交易紀錄，有超過2,000筆買入交易（包含多筆1,001~15,000美元的小額操作），以及超過1,000筆賣出交易。

值得注意的是，川普在2月10日曾進行大規模賣出交易，出脫微軟、Meta與亞馬遜（Amazon）等三家科技公司部位，每筆交易金額介於500萬至2,500萬美元之間。他今年1月也曾賣出一筆先鋒集團（Vanguard）ETF持股，價值至少500萬美元。

他也在2月10日買進波音與輝達股票，每筆交易金額均落在100萬至500萬美元之間。按照慣例，政府官員的揭露表格僅須列出金額範圍，而非確切金額。

川普並非首次購入輝達股票；他在4月提交的一份表格中，揭露自己曾在3月3日買入價值介於100,001美元至250,000美元之間的股票。此外，去年6月提交的年度揭露文件顯示，他當時持有價值至少60萬美元的輝達股票，以及至少17,000美元的波音股票。這份文件顯示，川普的持股涵蓋數百家公司。

彭博數據顯示，輝達股價過去七天以來大漲20%，市值達5.7兆美元，穩坐全球市值龍頭寶座。

川普在今年1月、2月和3月期間共有36筆金額介於100萬至500萬美元的買入交易。買進標的包括蘋果（Apple）、Chipotle Mexican Grill、好市多（Costco）與P&G，以及追蹤標準普爾500指數的ETF「VOO」和商品類ETF「COMT」。

有別於美國國會議員必須詳列交易資產的類別，美國總統的申報方式較為寬鬆，毋須明確揭露交易的是股票、公司債或其他金融商品。目前外界無從得知，這批交易有多少屬於股權投資。

由於川普近年多次批評大型科技公司，這次揭露的交易內容格外受到市場關注。

另一方面，彭博報導，川普女婿庫許納（Joshua Kushner）旗下創投公司Thrive Capital，近期罕見投資上市公司Shopify約1億美元。知情人士指出，這筆投資押注人工智慧（AI）將帶動電子商務成長。Shopify股價今年來已累跌約四成，但消息曝光後，周四收漲逾2%，盤後再攀高近2%。

Thrive過去以投資OpenAI、SpaceX等新創公司聞名，今年稍早募集到逾100億美元的新基金。

川普 波音 Amazon

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