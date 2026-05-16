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字母發行36億美元日圓債
Google母公司字母（Alphabet）已發行規模達5,765億日圓（約36億美元）的日圓債券，創下非日本企業發行日圓債的歷史最高紀錄。
路透報導，依據發行條款，字母首次發行的日圓債券共分為七個部分，分別為3、5、7、10、15、30、40年期，票面利率介於1.965%-4.599%之間。知情人士透露，5年期債券規模為2,005億日圓。
字母此次發行的10年期債券票面利率為3.189%，而日本同天期的公債票面利率為2.67%。
作為承銷商之一的瑞穗證券表示，這回字母發債的國內外需求強勁，規模超越波克夏先前在2019年創下的4,300億日圓發債紀錄。
字母近來進行了一系列籌資行動，過去四個月累計籌措接近600億美元，堪稱史上規模最大的企業借貸狂潮之一。
該公司今年來已發行各種幣別的債券，包含藍歐元債、英鎊債、加幣債，以及瑞士法郎債。這項籌資行動也可能加深外界的預期，認為字母將會進一步擴大在日本的影響力。
這再次表明，隨著人工智慧（AI）驅動的資本支出加速成長，全球大型企業正日益關注日圓債券市
場，可能是想藉此分散資金來源。根據彭博彙編的數據，今年以來，非日本發行人的日圓債券發行量已成長逾280%，達到1.6兆日圓。
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