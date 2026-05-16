聽新聞
0:00 / 0:00

字母發行36億美元日圓債

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

Google母公司字母（Alphabet）已發行規模達5,765億日圓（約36億美元）的日圓債券，創下非日本企業發行日圓債的歷史最高紀錄。

路透報導，依據發行條款，字母首次發行的日圓債券共分為七個部分，分別為3、5、7、10、15、30、40年期，票面利率介於1.965%-4.599%之間。知情人士透露，5年期債券規模為2,005億日圓。

字母此次發行的10年期債券票面利率為3.189%，而日本同天期的公債票面利率為2.67%。

作為承銷商之一的瑞穗證券表示，這回字母發債的國內外需求強勁，規模超越波克夏先前在2019年創下的4,300億日圓發債紀錄。

字母近來進行了一系列籌資行動，過去四個月累計籌措接近600億美元，堪稱史上規模最大的企業借貸狂潮之一。

該公司今年來已發行各種幣別的債券，包含藍歐元債、英鎊債、加幣債，以及瑞士法郎債。這項籌資行動也可能加深外界的預期，認為字母將會進一步擴大在日本的影響力。

這再次表明，隨著人工智慧（AI）驅動的資本支出加速成長，全球大型企業正日益關注日圓債券市

場，可能是想藉此分散資金來源。根據彭博彙編的數據，今年以來，非日本發行人的日圓債券發行量已成長逾280%，達到1.6兆日圓。

債券 Alphabet 利率

延伸閱讀

美元偏強、日圓承壓 國銀估日圓短線續偏弱

軟銀上季獲利三級跳 淨利116億美元 優於市場預期

美伊談不攏 全球債市走弱…各國升息可能性大增

利差交易捲土重來！日圓失避險光環 澳幣、挪威克朗成熱門標的

相關新聞

川普大買美龍頭企業股債 第1季敲進輝達、波音等股票

根據美國總統川普最新申報的財務資料，他在今年第1季大舉買進多家美國龍頭企業的股票與債券，包括輝達、波音等預計將在川普本次中國行有所斬獲的公司股票。他這段期間有數千筆交易，顯示他頻繁在短線進出。

英國「政」盪 匯市賣壓湧現

國內政局動盪撞上全球通膨顧慮再起，英國政府公債、股市和英鎊15日齊跌，英鎊對美元摔落五周低點，眼看將寫下2024年11月來最大周線跌幅紀錄。

Fed鴿派理事 米倫將辭職

美國聯準會（Fed）理事米倫14日表示，他將在候任主席華許宣誓就職後，或在更早一點，辭去他在聯準會的職務。米倫辭去Fed理事的發展早在預料之中，因為需要讓出一個理事名額讓華許出任，聯準會主席必須同時是理事。

巴菲特慈善午餐 拍出2.8億

與「股神」巴菲特和NBA巨星柯瑞的慈善午餐拍賣會結束，神秘買家豪砸9,000,100美元（約新台幣2.8億元），搶下與巴菲特、柯瑞吃一頓飯的機會。

鎧俠上季淨利飆增三倍 將赴美發行ADR

隨生成式人工智慧（AI）熱潮全面引爆，記憶體市場供不應求，日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia） 上季獲利激增逾三倍，並同步宣布赴美掛牌計畫。

掛牌首日大漲68% Cerebras市值衝670億美元

人工智慧（AI）晶片新創Cerebras於14日在那斯達克掛牌，上市首日收盤大漲約68%，市值衝上約670億美元，與通用汽車、恩智浦半導體相當，共同創辦人兼執行長費德曼（Andrew Feldman）的身價一口氣暴增至32億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。