聽新聞
0:00 / 0:00
加州擬開徵雲端軟體稅
加州州長紐森14日提議對透過雲端銷售的軟體課稅，向科技業者尋求數十億美元的新稅收來源。
彭博資訊報導，這項提案可能影響微軟、Salesforce、甲骨文等大型軟體供應商，以及正在壯大的AI軟體產業。該提案預料將在接下來的預算年度，帶來11億美元的州與地方稅收，後續年度的稅收上看20億美元。
這項新稅是修正預算案中數項增稅措施之一。由於實際稅收較預估高出165億美元，加州今年與明年預算目前都未見赤字。
目前加州尚未對透過網路傳輸的雲端軟體銷售課稅，但若是隨新電腦一同出售、或透過實體媒介轉移的軟體，則需課稅。根據提案，網路版軟體將適用7.25%的銷售稅，若再加上地方附加稅，實際稅率往往更高。
另外，避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）表示，旗下潘興廣場資本管理公司，已建立微軟持股部位。他說，微軟近期股價回檔，創造出難得機會，能以具吸引力的估值，買進全球最具主導地位的科技企業之一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。