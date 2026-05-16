加州擬開徵雲端軟體稅

加州州長紐森14日提議對透過雲端銷售的軟體課稅，向科技業者尋求數十億美元的新稅收來源。

彭博資訊報導，這項提案可能影響微軟、Salesforce、甲骨文等大型軟體供應商，以及正在壯大的AI軟體產業。該提案預料將在接下來的預算年度，帶來11億美元的州與地方稅收，後續年度的稅收上看20億美元。

這項新稅是修正預算案中數項增稅措施之一。由於實際稅收較預估高出165億美元，加州今年與明年預算目前都未見赤字。

目前加州尚未對透過網路傳輸的雲端軟體銷售課稅，但若是隨新電腦一同出售、或透過實體媒介轉移的軟體，則需課稅。根據提案，網路版軟體將適用7.25%的銷售稅，若再加上地方附加稅，實際稅率往往更高。

另外，避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）表示，旗下潘興廣場資本管理公司，已建立微軟持股部位。他說，微軟近期股價回檔，創造出難得機會，能以具吸引力的估值，買進全球最具主導地位的科技企業之一。