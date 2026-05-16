鎧俠上季淨利飆增三倍 將赴美發行ADR

隨生成式人工智慧（AI）熱潮全面引爆，記憶體市場供不應求，日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia） 上季獲利激增逾三倍，並同步宣布赴美掛牌計畫。

鎧俠15日公布，止於3月底的年度第4季（上季），淨利較前一季激增三倍至4,090億日圓（26億美元），與去年同期相比更飆增29倍。該公司預期，隨著AI熱潮持續延燒，本季淨利有望倍增至8,700億日圓。

鎧俠也宣布，將在美國掛牌美國存託憑證（ADR），使美國投資人更容易搭上投資列車。隨超大規模雲端業者（Hyperscalers）趕忙建置AI基礎建設，鎧俠股價今年來累計狂飆約300%，成為MSCI世界指數表現最優異的個股。

鎧俠社長太田裕雄表示，「我們正乘著AI需求的大浪」，「隨AI成為社會的一大支柱，快閃記憶體市場有望持續保持強勢」。

Omdia分析師南川明說：「記憶體晶片價格飆漲，如今已讓一切都陷入瘋狂。」「這不會永遠保持下去，我們應將其視為暫時而非永久現象，但可以確定的是，記憶體的榮景將在本年度持續發酵。」

AI推論時代的來臨，徹底翻轉了鎧俠的命運。大型語言模型（LLM）會調用儲存在NAND快閃記憶體中的資料，以回答使用者提問，帶動NAND需求升溫。

NAND快閃記憶體主要用於較慢、長期保存的資料，即使斷電後資料仍能保留；相較下，DRAM則負責處理系統運作中的即時任務。三星電子、SK海力士與美光等競爭對手，同時生產這兩類記憶體，但鎧俠則專攻NAND。

由於競爭對手近年聚焦於投資高頻寬記憶體（HBM）等超高速DRAM，也使NAND領域出現投資不足的情況。

隨著AI模型需要調用過去較少存取、但如今必須能從伺服器快速取得的大量資料，NAND已成AI時代的重要關鍵技術。

投資人如今正試圖判斷，記憶體市場是否又將重演一波景氣循環中的暴起暴落，還是AI將帶來長期性的供給吃緊局面。

鎧俠預測，今年NAND市場將出現高雙位數百分比成長，並預估到了2027年，NAND將供不應求。