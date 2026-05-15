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Gmail免費儲存空間將縮小至5GB Google：需做一事才能解鎖

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Google正在測試新的Gmail儲存空間政策，以提升帳號安全性。美聯社
Google正在測試新的Gmail儲存空間政策，以提升帳號安全性。美聯社

外界日前盛傳，Google將把Gmail免費儲存空間從15GB縮小至5GB，用戶須綁定電話號碼，方可「解鎖」至原本容量。Google已證實此事，並表示此舉實際上是鼓勵新用戶新增手機號碼，以提升帳號安全性。

Google 15日向科技媒體Android Authority證實，「我們正在部分地區針對新建立的帳號測試新儲存政策，以協助我們持續向用戶提供高品質的儲存服務，同時鼓勵用戶提升帳號安全性與資料復原能力」。

先前包括9to5Google在內的媒體報導，部分用戶看到通知，稱Google帳號若未綁定任何手機號碼，免費雲端儲存空間將從標準的15GB降至5GB。Google也更新支援頁面措辭，將每個帳號皆可獲得的15GB免費儲存空間，改為「最高可獲得」15GB。

此舉引發外界擔憂，認為Google可能準備下調部分帳號儲存上限，尤其是未完成手機號碼驗證者，也讓人揣測，Google可能正從以帳號為基礎的儲存空間配置模式，轉向以驗證或身分認證為基礎的制度。

Google 儲存空間 Gmail

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