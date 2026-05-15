美股早盤／科技股漲不動＋公債殖利率激升 四大指數齊跌

隨科技股下挫與美國公債殖利率攀升，美股四大指數15日早盤全面挫跌，市場也憂心已落幕的川習會，未能帶來重大突破。

道瓊工業指數早盤跌482點或0.9%、標普500指數跌1.2%、那斯達克指數挫跌1.8%、費城半導體指數重挫4%。台積電ADR跌3.5%。

科技股近期大漲後，投資人進行獲利了結。英特爾早盤急跌6%、超微跌4%、美光跌近5%。輝達跌近4%。Vital Knowledge公司的卡薩富利表示：「科技族群近幾周的走勢，非常難以延續，無論市場消息為何，都難逃獲利了結。」

不過，微軟股價則逆勢攀漲近1.5%，得益於避險基金大亨艾克曼披露，旗下的潘興廣場資本管理已建立微軟的持股部位。

美國公債殖利率上揚，對股市形成壓力，尤其是高成長股將首當其衝。30年期美債殖利率升破5.1%，邁向2023來最高水準，本周一連串的數據，反映出在伊朗戰爭推升油價後，通膨正捲土重來。

投資人也對川習會未能達成重大協議感到失望。一名白宮官員分享的美方會後聲明顯示，雙方同意必須維持荷莫茲海峽暢通無阻。但卡薩富利表示：「這場峰會真正傳出的少數幾則消息（例如波音訂單），其實都未能滿足市場預期。」