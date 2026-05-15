阿拉伯聯合大公國加速興建新輸油管 繞過荷莫茲海峽

阿拉伯聯合大公國官方媒體今天報導，由於中東戰爭重創經由關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的出口，阿聯將加速興建一條繞過荷莫茲海峽的新輸油管。

阿布達比媒體辦公室（Abu Dhabi Media Office）表示，這項名為「東西向輸油管」（West-East Pipeline）計畫，將讓國營的阿布達比國家石油公司（ADNOC）經由富查伊哈港（Fujairah port）的產能翻倍，預計明年投入營運。

報導指出，阿布達比王儲哈立德（Sheikh Khaled binMohamed bin Zayed Al Nahyan）已「指示阿布達比國家石油公司加速完成這項計畫」。

法新社報導，根據富查伊哈港網站資料，現有從哈布珊（Habshan）油田通往富查伊哈、全長360公里的輸油管，每日運量180萬桶。

阿聯本月初退出石油輸出國家組織（OPEC）震驚各界；阿聯計畫明年提高原油產能至每日500萬桶。