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應材財報／第2季營收、EPS雙創高 攜手台積電搶攻AI半導體商機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
半導體設備大廠應材（AMAT）。 法新社
半導體設備大廠應材（AMAT）。 法新社

半導體設備大廠應材（AMAT）公布2026會計年度第2季財報，受惠AI運算基礎建設快速擴建，帶動先進邏輯、DRAM與先進封裝需求升溫，單季營收與每股盈餘雙創歷史新高。公司並預期，2026年半導體設備業務將成長逾30%，AI相關投資動能將成為後續營收與獲利成長主軸。

應材第2季營收達79.1億美元，年增11%；GAAP毛利率49.9%，較去年同期提升0.8個百分點；營業利益25.2億美元，營業利益率31.9%，年增1.4個百分點；淨利28.06億美元，年增31%；每股盈餘3.51美元，年增33%，同步改寫新高。

若以非GAAP基礎計算，應材第2季毛利率50%，營業利益率32.1%，均較去年同期提升；非GAAP淨利22.86億美元，年增18%；非GAAP每股盈餘2.86美元，年增20%，同樣創下新高。本季營運現金流8.45億美元，並返還股東7.65億美元，包括4億美元庫藏股與3.65億美元股息。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，AI運算基礎設施快速擴建，結合應材在先進邏輯、DRAM與先進封裝領域的領導地位，將為公司長期營收與獲利成長奠定基礎。財務長布萊斯．希爾（Brice Hill）也指出，AI成長動能已全面推進，公司已擴大建置規劃、提高庫存水位並強化物流產能，以支援客戶成長需求。

除財報創高外，應材也加速擴大EPIC中心合作版圖。公司近期宣布與台積電（2330）合作，推動AI世代所需半導體技術開發與商業化；並與SK海力士、美光合作開發下一世代DRAM、HBM與NAND解決方案，同時納入愛德萬測試、亞利桑那州立大學、史丹佛大學等合作夥伴，強化從材料工程、製程整合、先進封裝到測試的完整AI半導體生態系。

應材 半導體 營收

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