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美伊戰爭後首見 印度汽柴油價格調漲逾3%

中央社／ 新德里15日綜合外電報導

隨著美國與以色列伊朗的戰爭打亂能源供應加劇經濟壓力，印度國營石油公司今天將汽油和柴油價格調升超過3%。

法新社報導，這是自2月戰爭爆發促使伊朗幾乎全面封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以來，印度首次調升汽車燃油價格。

印度是世界第3大石油消費國，通常約半數原油進口經由荷莫茲海峽。

根據印度石油公司（Indian Oil Corporation）數據，在德里（Delhi），汽油每公升價格由94.77印度盧比漲至97.77印度盧比（約1.02美元），柴油則由87.67印度盧比調升至90.67印度盧比。

全國各地價格因地方稅率而異。

石油業者表示，受全球原油價格上漲影響，他們已連續出現虧損。

伊朗 印度 以色列 油價 石油

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