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韓股重挫5%觸發熔斷！亞股美期指翻黑 全球債市走弱憂通膨令人不安

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓Kospi指數今天開盤後一度突破8,000點大關，但稍後反轉下跌，盤中重挫5.78%。路透
南韓Kospi指數今天開盤後一度突破8,000點大關，但稍後反轉下跌，盤中重挫5.78%。路透

全球主要股市與債市今天（15日）盤中走跌，其中以韓股挫跌5%跌幅最重，遭遇外資拋售壓力，亞股與美股期指在盤中翻黑；美國公債跟隨全球債市同步下跌，因為油價居高不下的油價可能加劇通膨，並使利率在更長時間內維持高檔。

南韓Kospi指數今天開盤後一度突破8,000點大關，但稍後反轉下跌，盤中重挫5.78%，因外資延續賣超趨勢，主要拋售科技股。Kospi科技類股指數成為外資拋售重災區，資金淨流出超過25億美元。

三星電子與SK海力士今天盤中都大跌至少5%，這兩家公司是推動Kospi指數今年狂漲約80%的主要功臣。三星電子工會表示，將按原定計畫在5月21日起發動為期18天的大罷工，6月7日後才恢復與資方談判。

韓國交易所今天在期貨跌幅超過5%後，一度暫停Kospi的程式化賣單交易。

其他亞股也逆轉盤初上漲走勢，日經225指數盤中下跌1.6%，台股跌0.76%，香港恆生指數跌0.87%，但大陸上證綜合指數仍小漲0.12%。

美股期指下跌，標普500指數期貨盤中跌0.45%，那斯達克100期貨跌0.8%。

國際油價上漲約1.2%，布蘭特原油期貨報每桶107美元，西德州原油期貨漲至美元102美元。此前，正於北京進行國是訪問的美國總統川普發表強硬談話，他在接受福斯新聞訪問時表示，美國「完全」不需要荷莫茲海峽保持開放，中國「比我們更需要這個海峽」，「我的耐心不會維持太久。（伊朗）他們應該達成協議」。

市場擔心高油價推升通膨，全球債券市場走弱。美國2年期公債殖利率升至4.05%，10年期公債殖利率則逼近 4.52%，雙雙創下一年來新高。

其他市場也出現疲弱走勢。日本10年期公債殖利率上升，因為生產者物價意外攀升，進一步增加市場對日本央行升息的壓力；澳洲公債殖利率也恢復上揚。與此同時，英國政治不確定性令英國公債投資人不安，歐洲公債期貨下跌。

新加坡TD Securities亞太利率策略資深分析師紐納哈表示，「全球債券殖利率的上升走勢有些令人不安。」

「若油價長時間維持高檔且持續居高不下，可能會成為壓垮債市的最後一根稻草。」

亞股 韓股 SK海力士

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