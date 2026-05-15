美政府文件揭露 川普第一季證券交易金額達數億美元

根據今天公布的美國政府文件，總統川普在2026年第1季買賣美國企業相關證券，交易總金額達數億美元。

法新社報導，川普向美國官箴局（Office ofGovernment Ethics）提交的財務報告顯示，他買進多家科技公司有價證券，包括輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、奧多比（Adobe）、甲骨文（Oracle）與優步（Uber），每筆交易金額介於100萬至500萬美元之間。

根據申報文件，川普在2026年1月至3月期間，一共進行超過2300筆買進交易。

此外，川普第1季近1300筆賣出交易中，包括微軟、亞馬遜與Meta的交易，金額介於500萬至2500萬美元之間。

申報文件未說明證券類型，例如是否為股票或債券。

負責監督行政部門的美國官箴局在官網指出，其職責在於「防止財務利益衝突及其他違反倫理規範的行為」。

川普一向駁斥外界指控，否認他與家人利用總統職位為自身及親信謀利。

潛在利益衝突的例子之一，是川普本週訪問北京並與中國國家主席習近平會面尋求達成協議之際，輝達與蘋果執行長也隨同美國代表團出訪。

川普的資產目前由其子小唐納．川普（DonaldTrump Jr）管理的信託持有，允許川普隨時恢復對資產的直接管理。