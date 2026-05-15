就是要罷工18天！三星工會回應公司：想恢復談判？等6月7日之後

南韓三星電子工會今天（15日）表示，三星公司已提議在不設前提條件下恢復談判。此前，經由南韓政府斡旋、針對薪資與獎金制度進行的談判於數日前破局。

工會表示，願意在6月7日之後恢復談判，但仍維持自5月21日起發動罷工的計畫；此舉可能擾亂這家全球最大記憶體晶片製造商的生產。

在周四，南韓媒體報導，三星14日已開始為準備罷工而減產，預防罷工造成的品質問題。業界預估，連同事前準備和事後穩定作業，這次罷工將導致三星產線受阻超過一個月，直接和間接損失可能高達100兆韓元（671億美元）。